Морская рыба прыгнула в горло поцеловавшему ее рыбаку

Копірайт зображення Getty Images Image caption По словам приятеля пострадавшего, 14-сантиметровый морской язык прыгнул в открытый рот рыбака, когда он попытался поцеловать рыбу

Британского рыбака пришлось срочно отправить в реанимацию после того, как ему в рот "прыгнула" только что пойманная им рыба.

28-летний британец решил отпраздновать удачный улов и поцеловал 14-сантиметрового морского языка - рыбу из отряда камбалообразных, однако в этот момент рыба выскользнула у него из рук и буквально запрыгнула в рот мужчины, рассказал его приятель.

Мужчина, имя которого неизвестно, перестал дышать и пережил остановку сердца прямо на пирсе морского курорта Боскомб, в пригороде британского города Борнмут.

Работникам скорой помощи удалось в машине скорой вытащить рыбу из горла пострадавшего с помощью щипцов.

Копірайт зображення Paul Southgate Image caption Мужчина ловил рыбу на пирсе популярного морского курорта Боскомб, расположенного в пригороде английского города Борнмут

Медбрат Мэтт Харрисон сообщил: "Нам надо было как можно скорее извлечь рыбину из пациента, иначе он бы просто не доехал до больницы".

"Я прекрасно понимал, что у меня был единственный шанс сделать это правильно - если бы я выпустил из рук щипцы, или рыбина соскользнула бы в сторону и ушла из поля зрения, или от нее оторвался бы кусок, мы бы ничего не смогли сделать, чтобы освободить дыхательные пути".

По словам медработника, рыбьи зубцы и жабры застряли в горле у потерпевшего, однако в конечном итоге их тоже удалось извлечь.

Это был самый необычный случай за всю его врачебную практику, добавил медик.

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Члены местного морского клуба Boscombe Pier Sea Anglers пытались делать искусственное дыхание пострадавшему до приезда скорой помощи.

Представитель сообщества Иэн Кови сообщил: "Он целовал рыбу, и в это время она прыгнула ему в горло. Это местная традиция - целовать первую пойманную рыбу".

Работникам скорой помощи удалось восстановить сердцебиение рыбака на пирсе в течение трех минут.

Спасший жизнь рыбака Мэтт Харисон добавил: "Мы очень рады, что у пациента не было побочных эффектов в связи с остановкой сердечной деятельности, что могло легко привести к трагическим и необратимым последствиям".