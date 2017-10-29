Жителей Кыргызстана насмешили "киргизы-пришельцы" из японского фильма

Копірайт зображення Blast Inc Image caption Один из "киргизских агрессоров" - настоящий кошмар для стоматолога

Жители Республики Кыргызстан вдруг узнали, что их именем названы инопланетные захватчики в новом японском фантастическом фильме, и встретили эту новость на удивление хорошо.

Японская картина "Буря отважных", премьера которой запланирована на ноябрь, вряд ли станет новым словом в жанре "гигантские роботы мочат друг друга, пока весь город вокруг не превратится в руины". Но в Киргизии ее релиз уже привлек особое внимание, потому что "плохие парни" в фильме зовутся "киргизы" - сообщает Kaktus Media.

Сюжет фильма, который заимствует ходы и у "Терминатора", и у "Тихоокеанского рубежа", строится вокруг кучки выживших землян, отправляющихся из 2050 года в прошлое, чтобы построить боевых роботов, способных сразиться с инопланетной расой "киргизов" - захватчиков.

Хоть и непонятно, отчего кинозлодеев было решено назвать именно так, соцсети Кыргызстана встретили эту новость с изрядной долей юмора.

"Я всегда знал, что мы не обычные люди!" - говорит один из посетителей страницы Kaktus Media в Facebook, в то время как другой посетитель отмечает: "У нас, киргизов, есть чувство юмора. Мы умеем посмеяться над собой".

Кое-кто сравнивает "киргизский" вопрос в "Буре отважных" с бурей в стакане воды - и напоминает, как всего несколько лет назад их соседям из Казахстана пришлось смотреть фильм "Борат", где безжалостно высмеивалась "казахская" культура.

Еще один интернет-пользователь шутит по поводу бюрократии в стране: "Практически невозможно отличить монстра из фильма от типичного киргизского чиновника!"