YouTube изменил рекламный алгоритм

Копірайт зображення youtube Image caption Ютюбер Кези Нейштат призвал сайт поддержать тех, кто создает видео

YouTube снова изменил способ подбора рекламы, которую показывают на видео.

Эти обновления появились после того, как в YouTube внесли изменения в систему монетизации видео. В частности, все это направлено на то, чтобы прекратить показ рекламы на видео с экстремистским содержанием.

Ранее некоторые популярные блогеры начали жаловаться, что нововведения на самом деле лишат их заработка.

Благодаря улучшенному алгоритму реклама будет в большем количестве видео, ответили на это в YouTube.

Больше миллионов

В апреле и мае этого года компания YouTube уже меняла принцип монетизации видео. Это произошло после того, как компания провела расследование, которое показало, что реклама крупных брендов регулярно появляется на роликах о расизме или на тех, которые стимулируют насилие в отношении отдельных групп.

Из-за этого многие популярные на YouTube блоггеры не могли зарабатывать на рекламе, потому что алгоритм помечал их видео как такие, которые не рекомендуются для просмотра "всей семьей".

Блогеры с большой аудиторией критиковали интернет-ресурс из-за этих изменений.

Они заявляли, что не всегда понимают критерии, по которым некоторые их видео не монетизируются.

В ответ на это в YouTube создали систему, позволяющую блогерам выявить, почему они не зарабатывают на некоторых видео.

Также система сможет пересмотреть решение о том, справедливо ли классифицировали ролик.

В своем блоге компания сообщила, что собирала информацию из обращений, которые поступали в течение последних нескольких месяцев: это позволило обновить алгоритм, чтобы классифицировать видео правильно.

"Иными словами, миллионы новых видео будут монетизированы полностью", - отметили в компании.

Если кто-то посчитает, что видео классифицировали неправильно, они должны продолжать жаловаться, чтобы алгоритм и дальше совершенствовался.