YouTube изменил рекламный алгоритм
YouTube снова изменил способ подбора рекламы, которую показывают на видео.
Эти обновления появились после того, как в YouTube внесли изменения в систему монетизации видео. В частности, все это направлено на то, чтобы прекратить показ рекламы на видео с экстремистским содержанием.
Ранее некоторые популярные блогеры начали жаловаться, что нововведения на самом деле лишат их заработка.
Благодаря улучшенному алгоритму реклама будет в большем количестве видео, ответили на это в YouTube.
Больше миллионов
В апреле и мае этого года компания YouTube уже меняла принцип монетизации видео. Это произошло после того, как компания провела расследование, которое показало, что реклама крупных брендов регулярно появляется на роликах о расизме или на тех, которые стимулируют насилие в отношении отдельных групп.
Из-за этого многие популярные на YouTube блоггеры не могли зарабатывать на рекламе, потому что алгоритм помечал их видео как такие, которые не рекомендуются для просмотра "всей семьей".
Блогеры с большой аудиторией критиковали интернет-ресурс из-за этих изменений.
Они заявляли, что не всегда понимают критерии, по которым некоторые их видео не монетизируются.
В ответ на это в YouTube создали систему, позволяющую блогерам выявить, почему они не зарабатывают на некоторых видео.
Также система сможет пересмотреть решение о том, справедливо ли классифицировали ролик.
В своем блоге компания сообщила, что собирала информацию из обращений, которые поступали в течение последних нескольких месяцев: это позволило обновить алгоритм, чтобы классифицировать видео правильно.
"Иными словами, миллионы новых видео будут монетизированы полностью", - отметили в компании.
Если кто-то посчитает, что видео классифицировали неправильно, они должны продолжать жаловаться, чтобы алгоритм и дальше совершенствовался.