Питон чуть не съел перепуганного домашнего попугая

Копірайт зображення Melvin Yap Image caption Какаду по имени Никки прижался к одной стороне клетки

В Сингапуре спасли от гибели домашнего попугая. Владельцы птицы увидели, что вокруг его клетки обмотался огромный питон.

Змею длиной 1,5 м нашли в понедельник в доме Мелвина Япа.

Г-н Яп оттащил питона палкой и передал группе спасения животных.

Он рассказал BBC, что их попугай по имени Никки остался цел, но очень перепугался.

Крупные змеи - не редкость в Сингапуре.

"Я проснулся от визга"

Г-н Яп рассказал, что рано утром в понедельник он еще спал, когда его разбудили бешеные крики.

"Моя домашняя помощница чистила птичью клетку. Змея была прямо перед ней, но она ее не видела, пока ее не заметила моя жена и не закричала "Змея!", - рассказывает он.

"Там царили хаос и паника", - добавляет г-н Яп.

Он спустился вниз вместе со своей 10-летней дочерью, которая помогала ему, и поймал змею в большой пластиковый мешок палкой.

Затем они поместили питона в пустой аквариум, "чтобы он не задохнулся", и вызвали местную группу по спасению животных.

"Когда я поймал его, то понял, что он был еще больше напуган, чем мы. Он извивался, пытаясь защитить себя".

Когда семья поняла, что это питон, укус которого неядовитый, то успокоилась, добавляет мужчина.

Ранее жители соседних домов находили у себя детенышей питонов, но их часто убивали, отмечает г-н Яп. Его дом расположен вблизи лесистой местности.

Тем временем, попугай Никки еще оправляется от ощущения приближающейся смерти.

"Обычно утром он любит чирикать, но в это утро он сидел очень тихо. Бедная птичка не издала ни единого звука", - говорит Яп.

"Я думаю, ему надо дать побольше семян подсолнечника в лечебных целях", - добавляет хозяин.

Сингапур - это плотно застроенный остров, но там еще остались участки тропического леса.

В последние годы там участились случаи столкновения людей с дикими животными, в том числе с дикими кабанами, оленями, змеями и обезьянами.

Сообщила корреспондент BB Тесса Вонг