В Амстердаме запретили пивные велосипеды

Копірайт зображення Alamy Image caption В прошлом году около 6000 жителей Амстердама подписали петицию, призвав власти города запретить пивные велосипеды

Власти Амстердама запретили использование популярных у туристов "пивных велосипедов" из-за жалоб местных жителей на шум и нарушения общественного порядка.

Во вторник суд разрешил властям города ввести запрет на использование в центре Амстердама пивных велосипедов, которые, по мнению суда, служат причиной нарушений общественного порядка.

Такие велосипеды, рассчитанные на 10 и больше человек, пользуются популярностью среди туристов, которые хотят посмотреть город и в то же время организовать застолье и отпраздновать какое-либо событие.

Туристы могут передвигаться вдоль знаменитых амстердамских каналов на таком велосипеде, попивая пивко в компании друзей.

Противники такого вида развлечений говорят, что пивные велосипеды - это одна из городских проблем, вызванных массовым туризмом.

Пивные велосипеды - это небольшие пабы на колесах, снабженные велосипедными сидениями, расположенными вокруг стола. Необычная повозка приводится в движение за счет того, что пассажиры крутят педали.

Запрет на использование пивных велосипедов вступил в силу с 1 ноября. Как сообщили в городской администрации, теперь запрещено предоставлять услуги проката таких велосипедов.

В прошлом году около 6000 жителей Амстердама подписали петицию, призвав власти города запретить движение пивных велосипедов по городу и назвав такое развлечение ужасным явлением.

"Наш город превратился в большой парк развлечений", - сказал тогда один из жителей города в интервью телепрограмме NOS news.

Бывший мэр Амстердама Эберхард ван дер Лан, скончавшийся от рака легких в начале октября, согласился с авторами петиции и ввел запрет на пивные велосипеды.

Копірайт зображення Reuters Image caption Пивные велосипеды - это небольшие пабы на колесах, снабженные велосипедными сидениями, расположенными вокруг стола

Четыре компании, сдававшие пивные велосипеды в аренду, пытались оспорить решение властей города в суде, утверждая, что этот запрет является ограничением свободы. Тогда суд приостановил действие запрета, признав недостаточным его обоснование.

Однако в минувший вторник суд согласился с необходимостью введения запрета на пивные велосипеды.

"Сочетание ряда факторов: нарушение правил дорожного движения, антисоциальное поведение - с учетом того, что речь идет о центре города - оправдывают введение запрета", - говорится в решении суда.