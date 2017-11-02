Термин Fake news стал словом 2017 года

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Издательство Collins признало "словом года" термин, который чаще всего встречался в заголовках СМИ и Twitter Дональда Трампа - fake news (фейковые новости).

Использование этого термина в 2017 году выросло на 365%.

Другими претендентами на наиболее употребляемое слово были "Инста" (от Instagram) и "спиннер".

Но первым стал термин, связанный именно с политикой.

"Фальшивая, часто сенсационная информация, распространенная под видом новостей", - такое определение дало fake news издательство Collins.

Словосочетание появится в словаре в следующем году.

Копірайт зображення Harper Collins

Издательство выбирает слово года уже пятый год подряд. Ранее это были "брексит" и "гик".

Кроме Дональда Трампа, термин fake news в своих речах использовали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и британский политик-либерал Джереми Корбин.

"Фейковые новости, как утверждение или обвинение, в этом году были везде, подрывая доверие общественности к СМИ", - заявила Хелен Ньюзтид, руководитель вещательного контента издательства Collins.

Слова прошлых лет по версии Collins

Копірайт зображення Harper Collins

2016 - "брексит" (brexit): существительное для обозначения выхода Великобритании из Евросоюза.

2015 - "смотреть запоем" (Binge-watch): глагол, обозначающий просмотр многих телевизионных программ (например, всех сезонов за один подход).

2014 - Photobomb: глагол означает "порчу" фотографии смешными гримасами или просто уходом из кадра в момент, когда фотограф нажимает кнопку.

2013 - Гик (geek): существительное для обозначения человека, который хорошо разбирается в компьютерах и кажется больше увлеченным ими, чем другими людьми.

В коротком списке претендентов на слово года числились также термины "гиг-экономика" (gig economy или экономика фрилансеров и специалистов, работающих по коротким контрактам), gender fluid для определения человека, который не определился относительно своего пола, и cuffing season - явление, когда обычно одинокий человек ищет партнера для того, чтобы не остаться в одиночестве на зиму.