Самый дорогой виски оказался подделкой

Копірайт зображення Sandro Bernasconi Image caption На бутылке значится, что это односолодовый виски Macallan 1878

Шот выдержанного виски, приобретенный китайским миллионером в швейцарском отеле за более 10 тысяч долларов, оказался подделкой. Об этом свидетельствуют лабораторные анализы.

Проверяли напиток аналитики из Шотландии по просьбе администрации отеля Waldhaus Am See в швейцарском городе Санкт-Мориц, поскольку возник вопрос относительно подлинности напитка.

Виски был в неоткупоренной бутылке, маркированный как односолодовый виски Macallan 1878.

Считается, что драм этого напитка стал самым дорогим в истории.

Но аналитики установили, что скорее всего - этот виски не старше 1970 года.

В отеле результаты анализа признали и заявили, что полностью возместили своему клиенту расходы на напиток.

Копірайт зображення Sandro Bernasconi Image caption Китайский клиент сфотографировался с менеджером отеля после того, как откупорили виски

36-летний пекинец Джан Вэй - один из самых успешных онлайн-писателей - в июле заплатил за единственный шот упомянутого виски 10,05 тысячи долларов.

Об этом написали СМИ, однако у экспертов возникли сомнения относительно оригинальности напитка из-за разногласий между пробкой и этикеткой бутылки.

Как следствие, администрация Waldhaus прислала образец скотча в центр Rare Whisky 101 (RW101), находящийся в шотландском Данфермлине.

Углеродный анализ, который провели ученые из Оксфордского университета, с 95% вероятностью показал, что спирт в напитке был выгнан между 1970 и 1972 годами.

Дальнейшие тесты компании Tatlock and Thomson еще и установили, что данный виски не односолодовый, а смешанный в пропорции 60% солодовой части и 40% - зерновой.

В то же время в RW101 заявили, что бутылка является "фактически бесценной для коллекций".

Если бутылка настоящая, то ее стоимость составляет более 300 тысяч долларов.

В швейцарском отеле отмечают, что не знали о подделке.

Менеджер Waldhaus Сандро Бернаскони рассказал: "Мой отец приобрел бутылку Macallan 25 лет назад, когда руководил этим отелем, и с тех пор ее так и не открывали".

"Когда мистер Джан спросил, может ли он немного попробовать, мы ответили, что виски не продается. Но когда он сказал, что действительно хочет этого, я позвал отца, и он предположил, что мы можем ждать такого клиента еще 20 лет", - добавил г-н Бернаскони.

Копірайт зображення Weibo Image caption Джан Вэй написал о старинном виски в соцсетях

После этого разговора они откупорили скотч и продегустировали его.

За несколько дней Джан Вэй запостил в китайской соцсети Weibo несколько изображений бутылки и написал, что дегустировал напиток столетней давности.

О подделке ему сообщил сам менеджер отеля, когда ездил в Китай, чтобы возместить ущерб.

По словам Сандро Бернаскони, китайский писатель не разгневался, а поблагодарил отель за честность.