Самый дорогой виски оказался подделкой
Шот выдержанного виски, приобретенный китайским миллионером в швейцарском отеле за более 10 тысяч долларов, оказался подделкой. Об этом свидетельствуют лабораторные анализы.
Проверяли напиток аналитики из Шотландии по просьбе администрации отеля Waldhaus Am See в швейцарском городе Санкт-Мориц, поскольку возник вопрос относительно подлинности напитка.
Виски был в неоткупоренной бутылке, маркированный как односолодовый виски Macallan 1878.
Считается, что драм этого напитка стал самым дорогим в истории.
Но аналитики установили, что скорее всего - этот виски не старше 1970 года.
В отеле результаты анализа признали и заявили, что полностью возместили своему клиенту расходы на напиток.
36-летний пекинец Джан Вэй - один из самых успешных онлайн-писателей - в июле заплатил за единственный шот упомянутого виски 10,05 тысячи долларов.
Об этом написали СМИ, однако у экспертов возникли сомнения относительно оригинальности напитка из-за разногласий между пробкой и этикеткой бутылки.
Как следствие, администрация Waldhaus прислала образец скотча в центр Rare Whisky 101 (RW101), находящийся в шотландском Данфермлине.
Углеродный анализ, который провели ученые из Оксфордского университета, с 95% вероятностью показал, что спирт в напитке был выгнан между 1970 и 1972 годами.
Дальнейшие тесты компании Tatlock and Thomson еще и установили, что данный виски не односолодовый, а смешанный в пропорции 60% солодовой части и 40% - зерновой.
В то же время в RW101 заявили, что бутылка является "фактически бесценной для коллекций".
Если бутылка настоящая, то ее стоимость составляет более 300 тысяч долларов.
В швейцарском отеле отмечают, что не знали о подделке.
Менеджер Waldhaus Сандро Бернаскони рассказал: "Мой отец приобрел бутылку Macallan 25 лет назад, когда руководил этим отелем, и с тех пор ее так и не открывали".
"Когда мистер Джан спросил, может ли он немного попробовать, мы ответили, что виски не продается. Но когда он сказал, что действительно хочет этого, я позвал отца, и он предположил, что мы можем ждать такого клиента еще 20 лет", - добавил г-н Бернаскони.
После этого разговора они откупорили скотч и продегустировали его.
За несколько дней Джан Вэй запостил в китайской соцсети Weibo несколько изображений бутылки и написал, что дегустировал напиток столетней давности.
О подделке ему сообщил сам менеджер отеля, когда ездил в Китай, чтобы возместить ущерб.
По словам Сандро Бернаскони, китайский писатель не разгневался, а поблагодарил отель за честность.