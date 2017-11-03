Австралийские какаду повреждают кабели за миллиард долларов

Image caption Какаду обычно выбирают фрукты, древесину или кору деревьев, но не кабели

Какаду в Австралии атакуют широкополосную сеть стоимостью в миллионы долларов.

Компания National Broadband Network (NBN) заявила, что уже потратила десятки тысяч долларов на ремонт кабелей, которые пытаются уничтожить птицы.

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Австралийского провайдера уже критикуют за медленную связь. По последним сообщениям, провайдер занимает 50-е место в мире по скорости интернета.

По оценке NBN, расходы резко возрастут, если увеличится количество поврежденных кабелей.

Копірайт зображення NBN Image caption Кабели повреждены настолько, что не подлежат ремонту

Скорость интернета в Австралии хотели увеличить, потому что во многих развитых странах этот показатель выше (в среднем 11,1 мегабит в секунду).

В стране для этого запустили национальный инфраструктурный проект по телекоммуникациям, который планируется завершить в 2021 году.

Но инженеры, возвращаясь на объекты, вновь находят поклеванные и разодранные кабели. Виновники - какаду, тип попугая, который обычно питается фруктами, орехами, древесиной или корой.

NBN приходится менять силовые и волоконные кабели, на которые компания каждый раз тратит десятки тысяч долларов. По их словам, эта сумма уже превысила 61 тысячу долларов.

"Привычка клевать кабели у попугаев "приобретенная", - отметила Reuters специалист по поведению животных Гизела Каплан. - Вообще-то это не в их стиле".

По ее мнению, цвет и расположение кабелей могли привлечь внимание птиц.

"Они постоянно точат свои клювы и, как следствие, нападают и разрывают все, на что натыкаются".

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"К сожалению, им понравились наши кабели. Когда этих птиц целая стая, остановить их очень трудно", - сообщил проектный соменеджер Кедриан Бресланд в статье на сайте компании в пятницу.

"Я думаю, вот вам и Австралия: если до вас не доберутся пауки и змеи - это сделают какаду".

Компания говорит, что сейчас устанавливает защитный корпус, который стоит всего 14 австралийских долларов за единицу, что позволит защитить кабели от птиц в будущем и сохранить миллиардную сеть.