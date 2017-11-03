Пенсионер принял кабачок за бомбу и вызвал полицию

Копірайт зображення KARLSRUHE POLICE Image caption Полицейские сказали пенсионеру, что им кабачок тоже показался похожим на бомбу

Немецкий пенсионер испугался, что большой кабачок, который он нашел в своем саду, это невзорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны, и вызвал полицию.

По словам милиции, 5-килограммовый кабачок, вероятно, подбросили в его сад через забор.

К счастью, после этого инцидента эвакуацию не объявляли. Пенсионер живет в городе Бреттэн, вблизи Карлсруэ на юго-западе Германии.

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40-сантиметровый овощ, который еще называют цукини, "действительно выглядел, как бомба", - сказали в полиции.

После того, как полиция сообщила пенсионеру, что это овощ, и успокоила его, мужчина избавился от этого цукини.

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В Германии находят много неразорвавшихся американских или британских бомб. Обычно старые боеприпасы находят во время строительных работ.

3 сентября 65 тысяч человек эвакуировали во Франкфурте, чтобы обезвредить полуторатонную британскую бомбу.

Это была самая масштабная эвакуация в послевоенной истории Германии из-за взрывчатки, которая осталась после войны.