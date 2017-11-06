Брюссельський суд отпустил экс-лидера Каталонии

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Бельгийский судья отпустил отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех его коллег из правительства Каталонии под подписку о невыезде.

В решении суда указано, что все пять человек не имеют права выезжать из страны, а также обязаны сообщать властям о своем месте жительства.

Бывшие каталонские чиновники добровольно сдались полиции Бельгии после того, как Испания выдала общеевропейский ордер на их арест.

Карлес Пучдемон и несколько его коллег бежали в Бельгию, после того как Мадрид ввел в Каталонии прямое правление из-за объявления регионом независимости в одностороннем порядке.

Он заявил, что не вернется в Испанию, пока ему не предоставят гарантии справедливого судебного разбирательства.

В Испании всем пяти каталонским чиновникам предъявлены обвинения в заговоре, подрывной деятельности и растрате государственных средств. В случае доказательства их вины им грозит до 30 лет лишения свободы.

Ожидается, что бывшие чиновники должны предстать перед судом в течение 15 дней. У Бельгии есть 60 дней на то, чтобы выдать обвиняемых Мадриду. Однако, если они не станут отрицать выдачу в судебном порядке, она может произойти значительно раньше.

Копірайт зображення AFP Image caption Карлес Пучдемон в здании прокуратуры в Брюсселе

Европейская демократическая партия, к которой принадлежит Пучдемон, обнародовала заявление, где говорится, что то, что он добровольно сдался властям "показывает желание не избежать судебного преследования, а защищать себя во время справедливого и беспристрастного процесса, который возможен в Бельгии, но крайне сомнителен в Испании ".

Парламент Каталонии проголосовал за провозглашение независимости от Испании неделю назад, после проведения непризнанного Мадридом референдума о независимости 1 октября.

Ни одна страна не признала результатов голосования, а центральная власть Испании вскоре после этого ввела в Каталонии прямое правление, воспользовавшись ранее 155 статьей конституции о приостановлении автономии одного из регионов. Парламент Каталонии распустили, Пучдемона отстранили от должности, новые выборы назначили на 21 декабря.

Кроме самого Пучдемона, в ордере на арест указаны фамилии руководителей еще четырех министерств распущенного правительства: сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культуры.

Копірайт зображення EPA Image caption Четверо коллег Пучдемона также сдались бельгийским властям

Все они в воскресенье утром добровольно пришли в федеральную полицию Бельгии вместе со своими адвокатами и требовали допроса во время слушания, которое продолжалось десять часов. В нескольких городах Каталонии в воскресенье снова прошли акции протеста против задержания Мадридом восьми региональных политиков и двух активистов, которых демонстранты считают политическими заключенными.