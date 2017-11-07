В Британии обнаружили остатки "наших древнейших предков"
На юге Англии нашли окаменелые останки древнейших предков всех ныне живущих млекопитающих, в том числе людей.
Найденные зубы принадлежали существам, подобным землеройкам, которые рыскали под ногами у динозавров.
Их остатки обнаружили в горах в графстве Дорсет. Считают, что находке 145 млн лет.
По словам ученых, это древнейшая окаменелость млекопитающих, относящихся к линии, которая ведет к людям.
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По словам Стива Суитмена из Портсмутского университета, возраст этих зубов не вызывает сомнений, поэтому те существа были древнейшими до сих пор известными предками людей.
Древние млекопитающие, вероятно, были крохотными, покрытыми мехом и выходили на охоту ночью.
Ученые предполагают, что они ели насекомых и растения.
Их зубы были хорошо развитыми и могли прокалывать, разрезать и раздавливать пищу.
''Они также сильно изношены, что указывает на то, что животные, которым они принадлежали, дожили до старости для своего вида", - сказал доктор Суитмен.
Останки нашел Грант Смит, который в то время был студентом. Он просеивал образцы пород, собранные вблизи города Свонедж, для своей диссертации.
Зубы такого типа до сих пор не находили в скалах такого возраста.
Одному из вновь открывшихся видов дали название Durlstotherium newmani - в честь Чарли Ньюмана, владельца паба, расположенного рядом с местом находки. Он также коллекционирует окаменелости.
Другому - Dulstodon ensomi - в честь местного палеонтолога Пола Энсона.
Результаты исследований, опубликованные в журнале Acta Palaeontologica Polonica, оживили и без того острую дискуссию.
Последние находки из Китая отодвинули дату появления древнейших млекопитающих до 160 миллионов лет назад.
Однако этот вывод оспаривают, опираясь на данные молекулярных исследований.