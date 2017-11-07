В Британии обнаружили остатки "наших древнейших предков"

Копірайт зображення Mark Witton Image caption Эти млекопитающие выходили на охоту на насекомых ночью

На юге Англии нашли окаменелые останки древнейших предков всех ныне живущих млекопитающих, в том числе людей.

Найденные зубы принадлежали существам, подобным землеройкам, которые рыскали под ногами у динозавров.

Их остатки обнаружили в горах в графстве Дорсет. Считают, что находке 145 млн лет.

По словам ученых, это древнейшая окаменелость млекопитающих, относящихся к линии, которая ведет к людям.

По словам Стива Суитмена из Портсмутского университета, возраст этих зубов не вызывает сомнений, поэтому те существа были древнейшими до сих пор известными предками людей.

Древние млекопитающие, вероятно, были крохотными, покрытыми мехом и выходили на охоту ночью.

Ученые предполагают, что они ели насекомых и растения.

Их зубы были хорошо развитыми и могли прокалывать, разрезать и раздавливать пищу.

''Они также сильно изношены, что указывает на то, что животные, которым они принадлежали, дожили до старости для своего вида", - сказал доктор Суитмен.

Останки нашел Грант Смит, который в то время был студентом. Он просеивал образцы пород, собранные вблизи города Свонедж, для своей диссертации.

Зубы такого типа до сих пор не находили в скалах такого возраста.

Копірайт зображення Steve Sweetman Image caption Открытие принадлежит исследователям из Портсмутского университета

Одному из вновь открывшихся видов дали название Durlstotherium newmani - в честь Чарли Ньюмана, владельца паба, расположенного рядом с местом находки. Он также коллекционирует окаменелости.

Другому - Dulstodon ensomi - в честь местного палеонтолога Пола Энсона.

Результаты исследований, опубликованные в журнале Acta Palaeontologica Polonica, оживили и без того острую дискуссию.

Последние находки из Китая отодвинули дату появления древнейших млекопитающих до 160 миллионов лет назад.

Однако этот вывод оспаривают, опираясь на данные молекулярных исследований.