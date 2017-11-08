Фото горящего слоненка получило премию Sanctuary

Копірайт зображення Biplab Hazra/Sanctuary Wildlife Photography Awards Image caption Слоны спасаются бегством от толпы людей

Фотография двух слонов, убегающих от толпы людей, которые подожгли животных, победила на конкурсе снимков дикой природы журнала Sanctuary.

(Осторожно: полная версия фото будет ниже и может вызвать тревогу.)

На фотографию попал охваченный пламенем слоненок и взрослое животное, которые спасались бегством в Индии.

Объявляя награду, журнал Sanctuary написал - "такой вид издевательства ... - рутина".

Снимок сделали в Западной Бенгалии, где конфликты между людьми и слонами являются привычными.

Неизвестно, что потом случилось с двумя слонами на фотографии из провинции Банкура.

Этот район часто попадает в новости о гибели людей в столкновениях со слонами.

Во время такой же схватки сделали и это фото. Толпа разъяренных мужчин бросала в двух животных "огненные смоляные пули", рассказал автор фото Биплаб Газри.

Он вспоминает, что, убегая, слоненок "растерянно кричал".

"Для этих умных, социальных животных, которые гуляли по континенту веками, здесь и сейчас наступил ад", - добавил он.

Фотография привлекла много внимания в социальных сетях.

Житель региона Банкура Майнаки Мазумдер прокомментировал, что крестьяне ответственны за "масштабные уничтожения мест обитания слонов", а слоны подвергаются "ужасным притеснениям и издевательствам".

Однако, по его словам, слоны также "творят беспорядок", уничтожая сельскохозяйственные угодья и фермы, а также "убивают невинных людей".

Копірайт зображення Biplab Hazra/Sanctuary Wildlife Photography Awards Image caption Это одна из 27 фотографий, которые отметили премией Sanctuary Wildlife Photography Awards

Фото Биплаба Газри