Фото горящего слоненка получило премию Sanctuary
Фотография двух слонов, убегающих от толпы людей, которые подожгли животных, победила на конкурсе снимков дикой природы журнала Sanctuary.
(Осторожно: полная версия фото будет ниже и может вызвать тревогу.)
На фотографию попал охваченный пламенем слоненок и взрослое животное, которые спасались бегством в Индии.
Объявляя награду, журнал Sanctuary написал - "такой вид издевательства ... - рутина".
Снимок сделали в Западной Бенгалии, где конфликты между людьми и слонами являются привычными.
Неизвестно, что потом случилось с двумя слонами на фотографии из провинции Банкура.
Этот район часто попадает в новости о гибели людей в столкновениях со слонами.
Во время такой же схватки сделали и это фото. Толпа разъяренных мужчин бросала в двух животных "огненные смоляные пули", рассказал автор фото Биплаб Газри.
Он вспоминает, что, убегая, слоненок "растерянно кричал".
"Для этих умных, социальных животных, которые гуляли по континенту веками, здесь и сейчас наступил ад", - добавил он.
Фотография привлекла много внимания в социальных сетях.
Житель региона Банкура Майнаки Мазумдер прокомментировал, что крестьяне ответственны за "масштабные уничтожения мест обитания слонов", а слоны подвергаются "ужасным притеснениям и издевательствам".
Однако, по его словам, слоны также "творят беспорядок", уничтожая сельскохозяйственные угодья и фермы, а также "убивают невинных людей".
Фото Биплаба Газри