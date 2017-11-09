Воры вернули девочке ее щенка
Маленькой девочке из Мельбурна вернули украденного щенка. Похоже, это сделали те же люди, которые и похитили животное.
8-недельного лабрадора Сашу украли в понедельник утром - вместе с ноутбуком, iPad и некоторыми драгоценностями.
Пострадавшая семья рассказала в интервью австралийской прессе, насколько они расстроены из-за потери лучшего друга четырехлетней Майи.
Но в четверг Сашу нашли в саду. Похоже, туда ее подкинули воры.
Владельцы собаки говорят, что на момент похищения щенок требовал медицинского ухода, он появилось в семье всего неделю назад.
Один из владельцев собаки Райан Гуд появился в выпуске новостей рядом с плачущей Майей и попросил помощи в поиске Саши.
Эта история получила очень широкую огласку в Австралии.
Утром в четверг щенка нашли.
"Мы не хотели пустых надежд. Но вот сегодня утром моя жена решила сделать себе кофе, прошла мимо раздвижных дверей и заметила, что у собачьей будки двигалась какая-то фигура", - рассказал господин Гуд программе Australia's Today.
"Мы думаем, что тот, кто ее украл, или имеет совесть, или испугался и просто перебросил ее через забор ... Вообще-то нам все равно, мы просто счастливы, что вернули ее".
Он добавил, что Саша выглядит здоровой.
Полиция говорит, что хоть семья и празднует воссоединение с Сашей, расследование кражи продолжается.
Другие украденные вещи до сих пор отсутствуют.