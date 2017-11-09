Воры вернули девочке ее щенка

  • 9 ноября 2017
Саша, палевый шенок лабрадора Копірайт зображення Victoria Police
Image caption Лабрадор Саша попал на первые полосы

Маленькой девочке из Мельбурна вернули украденного щенка. Похоже, это сделали те же люди, которые и похитили животное.

8-недельного лабрадора Сашу украли в понедельник утром - вместе с ноутбуком, iPad и некоторыми драгоценностями.

Пострадавшая семья рассказала в интервью австралийской прессе, насколько они расстроены из-за потери лучшего друга четырехлетней Майи.

Но в четверг Сашу нашли в саду. Похоже, туда ее подкинули воры.

Владельцы собаки говорят, что на момент похищения щенок требовал медицинского ухода, он появилось в семье всего неделю назад.

Один из владельцев собаки Райан Гуд появился в выпуске новостей рядом с плачущей Майей и попросил помощи в поиске Саши.

Эта история получила очень широкую огласку в Австралии.

Утром в четверг щенка нашли.

"Мы не хотели пустых надежд. Но вот сегодня утром моя жена решила сделать себе кофе, прошла мимо раздвижных дверей и заметила, что у собачьей будки двигалась какая-то фигура", - рассказал господин Гуд программе Australia's Today.

"Мы думаем, что тот, кто ее украл, или имеет совесть, или испугался и просто перебросил ее через забор ... Вообще-то нам все равно, мы просто счастливы, что вернули ее".

Он добавил, что Саша выглядит здоровой.

Копірайт зображення Victoria Police

Полиция говорит, что хоть семья и празднует воссоединение с Сашей, расследование кражи продолжается.

Другие украденные вещи до сих пор отсутствуют.

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