ВМС США возмутились выходкой пилота, который нарисовал в небе пенис

Копірайт зображення AFP Image caption "Пером" пилота ВМС стал истребитель Boeing EA-18G Growler

Представители военно-морских сил США подтвердили, что один из их пилотов нарисовал инверсионным следом реактивного самолета очертания пениса в небе. Руководство флота назвало выходку "абсолютно недопустимой".

Огромный фаллический знак появился в небе над штатом Вашингтон, что на западе США, в четверг, вызвав оживление и шутки в соцсетях.

Однако командующие ВМС США не увидели в затее пилота ничего смешного и начали расследование.

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Представитель авиабазы ​​на острове Уидби Томас Миллс подтвердил, что фаллос нарисовали самолетом Boeing EA-18G Growlers. Этот реактивный самолет специализируется на радиоэлектронной борьбе и может разгоняться до скорости, вдвое превышающей скорость звука.

Томас Миллс заявил ВВС: "С точки зрения флота, наши экипажи придерживаются самых высоких стандартов, и это абсолютно недопустимо". Ответственными за выходку он назвал именно экипаж самолета.

В то же время Федеральное управление по авиации, правительственное агентство, занимающееся регуляцией воздушного пространства США, заявило местному телеканалу KREM 2, что маневр пилота не угрожал ничьей безопасности, и что управление не может в таком случае "следить за моралью".

Несколько очевидцев, видевших рисование пениса самолетом вживую, поделились впечатлениями с местными СМИ. "После того, как он нарисовал эти два круга внизу, я поняла, что это будет, и начала смеяться", - рассказала Рамон Дюран изданию Seattle Times.

В то же время другая местная жительница рассказала каналу KREM 2, что расстроилась из-за выходки, потому что ей пришлось объяснять детям, что именно нарисовано в небе.

Подобные инциденты - не редкость. В августе этого года пилот Королевских воздушных сил Великобритании нарисовал истребителем на радарах 55-километровый пенис, пролетая над графством Линкольншир в Англии.