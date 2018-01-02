Опасная сдоба: японские булочки, которые убивают

Копірайт зображення AFP Image caption Мочи - вкусный, но опасный деликатес?

Два человека умерли в Японии, несколько других находятся в критическом состоянии после того, как подавились традиционными рисовыми булочками.

Эта сдоба кажется безобидной, но каждый год десерт уносит несколько жизней.

Что такое мочи?

Сдоба, которую называют мочи, это круглая булочка, изготовленная из мягкого и клейкого риса.

Сначала рис пропаривают, а потом измельчают и растирают.

Из полученной клейкой рисовой массы затем формируются мочи, которые выпекают или отваривают.

В Японии на Новый год семьи традиционно готовят овощной бульон, в котором варят мочи.

Копірайт зображення AFP Image caption Так готовят мочи в Токио

Как они убивают?

Булочки мочи - клейкие и липкие. Учитывая то, что они несколько больше, чем на один укус, их нужно хорошо пережевывать перед глотанием.

Все, кому трудно разжевать рисовое тесто должным образом, например дети или пожилые люди, скажут, что мочи трудно есть.

Если не жевать, а просто проглотить такую ​​булочку, клейкая мочи застрянет в горле - и может вызвать удушение.

По данным японских СМИ, 90% обратившихся в больницу с жалобами на удушение от новогоднего блюда - это люди в возрасте от 65 лет.

Как безопасно есть мочи?

Жевать, жевать и еще раз жевать. Если это невозможно, то рисовые булочки нужно нарезать на мелкие кусочки.

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Ежегодно власть публикует предупреждения во время новогодних праздников, в которых советуют детям и людям пожилого возраста есть мочи только порезанными на мелкие кусочки.

И все же, несмотря на предупреждения, ежегодно, это блюдо вызывает несколько смертей.

На рубеже 2014-2015 годов число жертв достигло девяти. В 2016 году от мочи умер один человек, а в прошлом году погибли два человека.