Тайская клиника удивила предложением отбелить пенис

Копірайт зображення LeLuxHospital Image caption Власти Таиланда предупреждают о рисках процедуры

В Таиланде огромную популярность обрело предложение по отбеливанию пениса, которое разместила в интернете одна из местных клиник.

Процедура отбеливания - не новость во многих странах Азии, где темная кожа нередко связана с худшей и менее оплачиваемой работой.

Одна из клиник разместила в Facebook пост, где предлагает процедуру отбеливания пениса. Это сообщение получило 19 тысяч репостов за два дня.

Министерство здравоохранения Таиланда уже предупредило о рисках этой процедуры.

"Зачем?"

Комментарии об этом предложении разные - от критики до шуток. Некоторые пользователи спрашивают "Зачем?", другие предлагают "Его можно использовать как фонарик. Пусть сияет!".

Менеджер по маркетингу больницы Lelux, которая предлагает медицинскую процедуру, Попол Тансакул сообщил BBC, что такую ​​услугу представили четыре месяца назад. "Пациенты начали спрашивать об отбеливании пениса, поэтому через месяц мы стали проводить медицинские процедуры", - пояснил он.

Стоимость лазерной процедуры составляет 650 долларов за пять сеансов. Клиника уже имеет в среднем 20-30 пациентов в месяц из таких стран, как Мьянма, Камбоджа и Китай.

"Эта процедура популярна среди геев и трансвеститов, "озабоченных" своими интимными частями тела. Они хотят хорошо выглядеть во всех аспектах", - пояснил г-н Тансакул.

Копірайт зображення LeluxHospital Image caption Отбеливание кожи - не новость, но пениса...!!!

Каковы риски?

Министерство здравоохранения Таиланда уже отреагировало на повышенное внимание к этому предложению. Там предупредили о возможных побочных эффектах, такие как боль, воспаление, шрамы или даже влияние на репродуктивную систему и сексуальную жизнь.

"Лазерное отбеливание пениса - не необходимость. Кроме того, эта процедура требует денежных затрат и может дать больше негативных эффектов, чем позитивных", - говорится в заявлении министерства.

Расизм в рекламе

Отбеливание кожи стало популярной тенденцией в Юго-Восточной Азии в последние десятилетия. Тайская клиника Lelux сообщает, что более 50% их пациентов приходят именно на такие процедуры.

Уже существует большое количество препаратов для отбеливания кожи, реклама которых вызвала определенные пересуды в обществе.

Image caption Реклама продукции для отбеливания возмутила соцсети из-за расизма

Например, в общественном транспорте Бангкока размещена реклама крема для отбеливания кожи с подписью "Здесь могут сидеть только белые люди".

Еще одна тайская косметическая компания вынуждена была снять свою видеорекламу продукции по отбеливанию кожи после того, как соцсети обвинили ее в расизме. В этой рекламе известная актриса связала свой успех с цветом своей кожи.

Сообщили Андреас Илмер, Нанчанок Вонгсамут и Таньярат Доксон