Копірайт зображення PA Image caption Принцесса Шарлотта на ступенях Кенсингтонского дворца

Дочь герцога и герцогини Кембриджских Шарлотта впервые пошла в детский сад.

Перед тем как отправиться туда, двухлетнюю девочку на ступеньках Кенсингтонского дворца сфотографировала ее мать - герцогиня Кейт.

Детский сад Уилкокс в лондонском районе Кенсингтон расположен недалеко от официальной резиденции герцога и герцогини Кембриджских.

Плата за обучение в Уилкоксе для детей, которые находятся там первую половину дня, составляет 3 тысячи фунтов за семестр, вторая половина дня обходится родителям в 1800 тысяч фунтов. Шарлотта будет проводить в детском саду полный день.

Старший брат Шарлотты принц Джордж посещал детский сад Уэстакр Монтессори в Норфолке. В сентябре 2017 года четырехлетний принц пошел в первый класс.

Копірайт зображення PA Image caption Герцогиня Кейт сама сфотографировала дочь перед тем как отправиться в детский сад

Для своего первенца Уильям и Кэтрин выбрали престижную частную школу Томас Баттерси на юго-западе Лондона, где обучение в начальных классах стоит 18 тысяч фунтов стерлингов в год.

Кейт была вынуждена пропустить первый день сына в школе из-за недомогания, вызванного ее беременностью.

В сентябре прошлого года в Кенсингтонском дворце объявили, что герцогиня ждет третьего ребенка.

Герцогиня Кембриджская увлекается фотографированием, и после рождения дочери она решила сделать первые официальные фото дочери сама.