Россиянин протаранил магазин на броневике

Копірайт зображення HIBINFORM.RU Image caption Жителя Апатитов задержали за угон бронетранспортера

10 января в Апатитах Мурманской области местный житель угнал бронетранспортер и протаранил витрину магазина.

Его задержали с поличным, сообщает областная новостная газета Hibinform.ru.

Мужчина взял машину на стоянке местной автошколы. Он подъехал к магазину, протаранил иномарку и въехал в витрину.

Попав в магазин, мужчина вылез из БТР и пошел к торговым рядам. При задержании он не оказал сопротивления.

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О подозреваемом мало что известно, однако некоторые российские телеканалы сообщают, что мужчина похитил БТР, потому что ему "стало скучно".

По факту инцидента открыто уголовное дело