Россиянин протаранил магазин на броневике
10 января в Апатитах Мурманской области местный житель угнал бронетранспортер и протаранил витрину магазина.
Его задержали с поличным, сообщает областная новостная газета Hibinform.ru.
Мужчина взял машину на стоянке местной автошколы. Он подъехал к магазину, протаранил иномарку и въехал в витрину.
Попав в магазин, мужчина вылез из БТР и пошел к торговым рядам. При задержании он не оказал сопротивления.
О подозреваемом мало что известно, однако некоторые российские телеканалы сообщают, что мужчина похитил БТР, потому что ему "стало скучно".
По факту инцидента открыто уголовное дело