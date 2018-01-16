Тату-трезубец, торт и флаг: как канадец встречает украинские самолеты
Максу Ричардз-Ревту было всего два года, когда его усыновили иностранцы (мама из Англии и отец из Бельгии) и перевезли из детского дома во Львове в Канаду. Потому он не говорит по-украински, но при этом любит Украину и ее самолеты.
Два месяца назад Макс сделал татуировку с изображением трезубца и логотипа украинского производителя самолетов "Антонов".
"Антонов - компания, благодаря которой я влюбился в авиацию. Как можно не любить Ан-124 и Ан-225 (самолеты" Руслан "и" Мрия ". - Ред.)! И это тату - напоминание, почему я люблю авиацию и почему выбрал ее для своей дальнейшей карьеры. А трезубец в моем тату напоминает мне всегда гордиться тем, откуда я", - рассказал Ричардз-Ревт BBC Украина.
Макс изучает "Техническое обслуживание самолетов".
Кроме того, сейчас он работает в аэропорту Торонто агентом по обслуживанию самолетов на перроне. И с особыми почестями встречает украинские самолеты.
"Это Макс. Родился во Львове. А сейчас каждый раз с восторгом и национальным флагом встречает и провожает наши, украинские самолеты Антонов в аэропорту Торонто, Канада" - написал в сети Facebook руководитель авиаперевозок ГП "Антонов" Евгений Кива, после перелета из Вены в Канаду.
"Как же приятно встретить таких людей в отдаленных уголках нашей планеты!" - добавил Кива.
В свою очередь Ричардз-Ревт пояснил, что встречает украинские самолеты с сине-желтым флагом, чтобы их не путали с российскими.
"Во-первых, это флаг моей Родины, и так я проявляю солидарность с Украиной. А во-вторых, я часто слышал от коллег, когда прилетают самолеты "Антонов", что это российский самолет и российский экипаж. И я считаю, что членам экипажа от этого может быть немного больно, потому флаг - это возможность напомнить, что не все и не всё - русское, даже если Украина очень близко от России", - рассказывает Макс Ревт.
По словам Ревта, сначала у него был маленький флажок, затем он купил побольше, а теперь совсем большой.
А вот провожает украинский экипаж Макс уже традиционно с фирменным тортом с изображением украинских самолетов.
"Этот парень еще и подготовил вот такого прекрасного сладкого красавца для нас! Можно ли быть еще более влюбленным в наши самолеты??? Макс, огромное спасибо тебе и гордимся", - написал в Facebook Евгений Кива.
Недавно у Ревта был День рождения, и украинский экипаж АН-148 подарил ему авиационные сувениры.
О своих биологических родителях Максу ничего неизвестно.
"Я не говорю по-украински, но очень хотел бы", - добавил он.
В будущем Макс Ричардз-Ревт мечтает стать аварийным инспектором в Канадской службе транспортной безопасности.