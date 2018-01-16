Тату-трезубец, торт и флаг: как канадец встречает украинские самолеты

Копірайт зображення Facebook /Eugene Kiva Image caption 2 месяца назад Макс Ревт сделал тату с трезубцем и надписью "Антонов"

Максу Ричардз-Ревту было всего два года, когда его усыновили иностранцы (мама из Англии и отец из Бельгии) и перевезли из детского дома во Львове в Канаду. Потому он не говорит по-украински, но при этом любит Украину и ее самолеты.

Два месяца назад Макс сделал татуировку с изображением трезубца и логотипа украинского производителя самолетов "Антонов".

"Антонов - компания, благодаря которой я влюбился в авиацию. Как можно не любить Ан-124 и Ан-225 (самолеты" Руслан "и" Мрия ". - Ред.)! И это тату - напоминание, почему я люблю авиацию и почему выбрал ее для своей дальнейшей карьеры. А трезубец в моем тату напоминает мне всегда гордиться тем, откуда я", - рассказал Ричардз-Ревт BBC Украина.

Копірайт зображення Facebook / Max Rewt Image caption Макс Ричардз-Ревт встречает украинский самолет с сине-желтым флагом

Макс изучает "Техническое обслуживание самолетов".

Кроме того, сейчас он работает в аэропорту Торонто агентом по обслуживанию самолетов на перроне. И с особыми почестями встречает украинские самолеты.

"Это Макс. Родился во Львове. А сейчас каждый раз с восторгом и национальным флагом встречает и провожает наши, украинские самолеты Антонов в аэропорту Торонто, Канада" - написал в сети Facebook руководитель авиаперевозок ГП "Антонов" Евгений Кива, после перелета из Вены в Канаду.

"Как же приятно встретить таких людей в отдаленных уголках нашей планеты!" - добавил Кива.

В свою очередь Ричардз-Ревт пояснил, что встречает украинские самолеты с сине-желтым флагом, чтобы их не путали с российскими.

"Во-первых, это флаг моей Родины, и так я проявляю солидарность с Украиной. А во-вторых, я часто слышал от коллег, когда прилетают самолеты "Антонов", что это российский самолет и российский экипаж. И я считаю, что членам экипажа от этого может быть немного больно, потому флаг - это возможность напомнить, что не все и не всё - русское, даже если Украина очень близко от России", - рассказывает Макс Ревт.

По словам Ревта, сначала у него был маленький флажок, затем он купил побольше, а теперь совсем большой.

Копірайт зображення Facebook / Max Rewt

А вот провожает украинский экипаж Макс уже традиционно с фирменным тортом с изображением украинских самолетов.

Копірайт зображення Facebook /Eugene Kiva

"Этот парень еще и подготовил вот такого прекрасного сладкого красавца для нас! Можно ли быть еще более влюбленным в наши самолеты??? Макс, огромное спасибо тебе и гордимся", - написал в Facebook Евгений Кива.

Недавно у Ревта был День рождения, и украинский экипаж АН-148 подарил ему авиационные сувениры.

Копірайт зображення Facebook /Eugene Kiva

О своих биологических родителях Максу ничего неизвестно.

"Я не говорю по-украински, но очень хотел бы", - добавил он.

В будущем Макс Ричардз-Ревт мечтает стать аварийным инспектором в Канадской службе транспортной безопасности.