Экзамен в Китае: узнай преподавателя по фото

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В одном из китайских колледжей в выпускной экзамен включили необычный вопрос: студентов попросили узнать своего преподавателя по фотографии.

По информации China Youth Daily, студентам профессионального колледжа культуры и связи города Сычуань во время экзамена раздали листы с фотографиями семерых человек и попросили указать, кто из семерки - их преподаватель, а также написать под фотографией его имя.

Те, кто узнали своего учителя, не получали никаких дополнительных баллов. А вот тем, кто не справились с задачей, финальную оценку снизили на 41 балл. По информации China Daily, это - 30% от общей оценки.

Преподаватель Ху Tенг рассказал пекинской телекомпании BTime, что такой вопрос ввели на экзамене впервые.

"Нашей целью было оценить общее отношение студентов к учебе", - сказал он.

"Мы хотели узнать, придежно ли студенты работали в классе ... и обращали ли они внимание на детали. Если они даже не помнят имени своего учителя, то соответственно - не заинтересованы в учебной программе".

Тест привлек значительное внимание в китайских социальных сетях.

Некоторые пользователи микроблога Sina Weibo написали, что считают тест "бестактным" и признали, что не знали или не смогли написать имя своего преподавателя.

В свою очередь, некоторые преподаватели приветствовали решение коллег. Один из педагогов написал: "Помнить имя человека - это основа уважения!"

Другой добавил: "Если студенты не посещают занятия, конечно, тогда они не будут знать имена своих учителей, поэтому это хороший вопрос!"

Другие вузы также пытались бороться с прогулами занятий студентов - например, октябре с этой целью китайский университет ввел систему распознавания лиц в классах.