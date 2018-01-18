Селфи в Facebook помогло поймать убийцу

Копірайт зображення Facebook Image caption На фото виден пояс, который был на Шайенн Антуан за несколько часов до убийства

Канадская женщина была приговорена к семи годам за убийство своей подруги, благодаря фото с жертвой в сети Facebook. На снимке полиция обнаружила орудие убийства.

21-летняя Шайенн Роуз Антуан признала себя виновной в убийстве 18-летней Бритни Гарголо в марте 2015 года.

Гарголо нашли задушенной около свалки в городе Саскатун провинции Саскачеван. Около ее тела лежал ремень.

Антуан стала подозреваемой после того, как разместила селфи с жертвой в сети Facebook через несколько часов после убийства.

На фото на ней был такой же пояс, как найденный на месте убийства.

Шайенн Роуз Антуан наконец призналась, что ударила Гарголо, а потом задушила ее.

По ее словам, сначала они с подругой напились и покурили марихуаны, а затем вспыхнул спор.

Сначала подозреваемая говорила полиции, что прошлась с подругой по нескольким барах, а потом они разошлись. После этого Антуан, по ее словам, пошла на встречу с дядей.

Правоохранители использовали сообщения в Facebook, чтобы помочь установить передвижения пары в ту ночь.

Но потом правоохранители поняли, что сообщение Антуан на Facebook: "Где ты? Как дошла домой?" - было умышленно направлено, чтобы отвести подозрения.

Как заявила Антуан, она признает себя виновной, но не помнит, как убила подругу.

"Я никогда не прощу себе. Никакие мои слова ее уже не вернут. Мне очень, очень жаль", - передала она через своего адвоката.