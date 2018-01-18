В Японии поезда будут лаять, чтобы отпугивать оленей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Столкновения с оленями - серьёзная проблема японских железнодорожников

В Японии запустили поезд, оборудованный динамиком, который во время движения издает звуки: лай собак и фырканье оленей.

Токийская газета Asahi Shimbun сообщает, что система поможет снизить уровень смертности животных на железнодорожных путях и одновременно избавит поезда от повреждений.

Учёные утверждают, что 3-секундный звук фыркания оленей привлекает их внимание, а 20-секундный звук лая собак отпугивает животных от поездов.

Испытания проходили вечером, именно в это время погибает большинство животных. Исследователи отметили, что концентрация оленей вдоль железной дороги, по которой ехал "гавкающий" поезд, снизилась вдвое.

Если проект докажет свою эффективность, на участках, где обычно встречают оленей, установят статические динамики, издающие звуки лая. При этом они не будут установлены в местах соседства людей с железной дорогой.

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Столкновения с оленями - серьёзная проблема японских железнодорожников. Животные приходят к путям из-за недостатка железа и слизывают частицы металла, так как железо - важная часть их рациона.

В 2016 году в Японии зафиксировали 613 случаев смертей животных на путях, из-за которых каждый раз в расписании поездов возникала получасовая задержка.

В прошлом году еще одно оригинальное решение выиграло национальную премию за лучший дизайн - это железнодорожный переход для оленей, оборудованный ультразвуковой системой, которая автоматически включается при приближении поезда, отпугивая животных.

Копірайт зображення WIKIMEDIA/KANSAI EXPLORER Image caption Этот поезд не лает, но выглядит как собака

Однако "гавкающий" клаксон - не первый случай сотрудничества собак и железнодорожников.

Железная дорога в центральной префектуре Нара использует машины в форме собак и кошек, а также подвижной состав в виде фортепиано и пирожных.