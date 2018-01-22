Счет за обед в Венеции возмутил японских туристов

Копірайт зображення Getty Images Image caption По аппетитный обед пришлось заплатить заоблачную сумму

Мэр Венеции возмутился счетом в 1100 евро, который заплатили четверо японских туристов за четыре стейка, порцию жареной рыбы, воду и обслуживание.

Четверо студентов пожаловались в полицию после того, как получили заоблачный счет в ресторане возле площади Святого Марка.

Три женщины, которые были с ними, пошли в другой ресторан, но и они заплатили 350 евро за три порции пасты с морепродуктами, сообщают итальянские СМИ.

Мэр пообещал справедливое решение инцидента.

"Мы тщательно изучим этот эпизод, проверим, была ли жалоба составлена должным образом", - написал мэр Венеции Луиджи Бруняро в Twitter.

"Если эта позорная история подтвердится, мы сделаем все возможное, чтобы наказать ответственных лиц. Мы всегда за справедливость", - добавил чиновник.

Четверо японцев пожаловались в полицию после возвращения в Болонью, где они учатся.

Копірайт зображення AFP Image caption Площадь Святого Марка - изюминка любого тура в Венецию

Итальянские СМИ не называют ресторан, о котором идет речь, но сообщают, что он принадлежит китаянке.

За дело взялся Марк Гаспаринетти, пресс-секретарь Форума жителей Венеции под названием Gruppo 25 Aprile.

Он рассказал, что форум на этой неделе опубликует советы для туристов в Facebook, чтобы помочь им избежать такого "издевательства".

По его словам, в Венеции было много случаев, когда туристов обсчитывали.

"Мы защищаем местных жителей, и тот, кто поставил под угрозу доброе имя Венеции, наносит ущерб всем венецианцам", - говорится в твите группы.