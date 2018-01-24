Верблюдов сняли с конкурса красоты из-за ботокса

Копірайт зображення Reuters Image caption Конкурс передбачає дуже суворі стандарти краси верблюда

Двенадцать верблюдов лишились права на участие в конкурсе красоты, который проходит на верблюжьем фестивале в Саудовской Аравии.

Владельцы дисквалифицированных животных использовали инъекции ботокса, чтобы сделать своих подопечных более привлекательными и повысить их шансы на успех.

Верблюжий фестиваль является в Саудовской Аравии традиционным мероприятием и проводятся с 2000 года. Он включает в себя не только конкурс красоты, но также скачки и другие соревнования. Призовой фонд составлет 57 млн долларов.

Одногорбых верблюдов оценивают по форме коленей, головы, размеру щек и губ.

На последнем пытались схитрить владельцы 12 животных, которых дисквалифицировали за использование косметического препарата, чтобы сделать их более красивыми, пишет новостной сайт The National.

Копірайт зображення Reuters Image caption Судьи обнаружили, что некоторые владельцы верблюдов решили улучшить их "экстерьер" с помощью уколов

По словам организаторов, такие действия являются непозволительными по отношению к национальному символу государства. Они также отметили, что будут и дальше продолжать направлять все усилия на сохранение национальной символики

"Верблюд - символ Саудовской Аравии. Раньше мы использовали его по необходимости, теперь мы сохраним его для досуга", - пояснил главный судья шоу, Фавзан аль-Мади.

В этом году верблюжий фестиваль проходил не в отдаленной пустыне, а в пригороде столицы Эр-Рияда. В программе были традиционные смотры, скачки и различные дегустации.