Женщину с "успокоительным" павлином не пустили в самолет

Копірайт зображення PICTURE VIA THEJETSET.TV Image caption Необычный пассажир привлек внимание многих людей

Женщине запретили взять с собой на борт рейса United Airlines большого павлина, которого она везла с собой для "эмоциональной поддержки".

В последнее время авиакомпании разрешают пассажирам с психическими или эмоциональными проблемами бесплатно брать на борт животных, которые их успокаивают.

Как сообщает Lve and Let Fly, путешественница готова была купить билет для птицы.

Однако авиакомпания отказалась пускать птицу на самолет в аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси, заявив, что ее вес и размеры не соответствуют правилам перевозки.

В United Airlines говорят, что пассажирке объяснили это заблаговременно, еще до того, как она прибыла в аэропорт.

Владелица павлина планировала улететь с ним в Лос-Анджелес.

После шести часов ожидания в аэропорту женщина вместе с птицей решила поехать наземным транспортом.

Куплен для искусства

Павлин по прозвищу Декстер принадлежит художнице Вентико, живущей в Бруклине. Она документирует свою жизнь в социальных сетях.

Художница, настоящее имя которой неизвестно, сказала онлайн-изданию, что пернатый гигант "действительно изменил ее жизнь к лучшему".

Копірайт зображення PICTURE VIA THEJETSET.TV Image caption Хозяйка павлина по кличке Декстер планировала с ним улететь в Лос-Анджелес

Она сначала купила Декстера и паву по прозвищу Этта для художественной инсталляции. Впоследствии она нашла им новый дом, из которого Этта и ее потомство исчезли.

Такая потеря сказалась на поведении Декстера. Вентико решила его забрать, когда узнала, что птица живет в гараже.

После неудачного временного пребывания на загородной нью-йоркской ферме, Вентико наконец решила перевезти Декстера в свои апартаменты в Бруклине.

Сейчас она использует птицу для съемок и проведения мероприятий.

Вентико "не хочет травмировать" павлина, а потому старается не перевозить его в общественном транспорте, в частности в метро.

Животные в воздухе

Авиалинии разрешают некоторым пассажирам с эмоциональными или психическими проблемами брать на борт животных, которые участвуют в терапии.

Однако количество животных "для эмоциональной поддержки" за последние годы растет. А это наталкивает на мысль, что люди злоупотребляют системой.

В 2014 году женщину на рейсе US Airways сопровождала свинья по кличке Хобби. Животное испражнилось и начало визжать еще до того, как самолет взлетел.

Путешественница Джоди Смолли из Сиэтла попала на страницы СМИ, когда взяла индейку на предрождественский рейс домой в 2015 году.

Циники были удивлены, узнав, что вскоре птица летела обратным рейсом - и даже в специальных подгузниках для птиц.