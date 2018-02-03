Марта Костюк выиграла теннисный турнир с призовым фондом $ 60 тысяч

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Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу в финале турнира серии ITF Womens Circuit в австралийском Берни с призовым фондом 60 тыс. долларов.

В финале соревнований 15-летняя украинка обыграла 25-летнюю швейцарку Викторию Голубич со счетом 6-4, 6-3.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил теннисистку с победой.

"Поздравляем юную украинку Марту Костюк с получением второго профессионального титула в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit. Гордимся тобой, Марта!" - говорится в сообщении, опубликованном на странице главы государства в Facebook.

Марта Костюк стала украинской сенсацией Australian Open, где она уступила в третьем круге соревнований другой украинке Элине Свитолиной.

Несмотря на поражение, Костюк поднялась с 521-го на 243-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

В 2017 году Костюк стала первой украинкой, которая выиграла юниорский Australian Open.