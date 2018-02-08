Еда может влиять на рост раковых клеток

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Существуют доказательства, что еда в вашей тарелке может влиять на разрастание раковых опухолей или появление метастаз (распространение рака на другие части тела), считают британские ученые из Кембриджа.

Исследование на животных, опубликованное в журнале Nature, показало замедление развития опухоли молочной железы, если не употреблять диетическую и питательную аминокислоту аспарагин.

Ее много, например, в спарже, а также в птице, морепродуктах и ​​многих других продуктах.

В будущем ученые надеются воспользоваться "кулинарными пристрастиями" рака для улучшения лечения.

Аспарагин - это аминокислота - основной элемент белка, получивший свое название от спаржи.

Метастазы

Исследование, проведенное в Институте Кембриджского университета Великобритании, проводили на мышах с агрессивной формой рака молочной железы.

Как правило, они погибали через пару недель после того, как опухоль распространялась по всему телу.

Но когда мышам назначили диету с низким содержанием аспарагина или давали препараты для блокировки аминокислоты, то опухоль не распространялась.

"Это были действительно огромные изменения, [рак] было очень трудно обнаружить", - рассказал профессор Грег Ханнон.

В прошлом году Университет Глазго показал, что изъятие аминокислот с серином и глицином замедлило развитие лимфомы и кишечных раковых заболеваний.

Профессор Ханнон сказал BBC: "Мы видим все больше доказательств того, что специфические раковые заболевания зависят от определенных компонентов нашей диеты. В будущем, изменив диету пациента, мы надеемся улучшить результаты терапии".

Фрукты и овощи - для увеличения продолжительности жизни ешьте 10 раз в день.

Контролируемая аминокислотная диета "может помочь в лечении рака".

Рак: что нужно знать

Начальная опухоль редко приводит к смерти. Роковым может стать именно распространение рака по всему телу (метастазы).

Раковая клетка должна пройти огромные изменения, чтобы распространиться: она ​​должна преодолеть основную опухоль, выжить в крови и разрастись в других местах тела.

Именно для этого процесса, как считают исследователи, и нужен аспарагин.

Но любителям спаржи не стоит огорчаться. Эти данные еще нуждаются в подтверждении на людях. Да и вообще очень трудно полностью избегать аспарагина в рационе.

В долгосрочной перспективе ученые считают, что пациентам будут давать специальные напитки, которые будут очень питательными и без аспарагина.

Профессор Чарльз Свонтон, руководитель британской клиники по исследованию рака, сказал: "Интересно, что препарат "L-asparaginase" используется для лечения острого лимфобластного лейкоза, который чувствителен к аспарагину.

"Возможно, что в будущем этот препарат может быть применен для лечения больных раком молочной железы".

А пока нужно больше испытаний.

Баронесса Делит Морган, руководитель проекта "Рак молочной железы сегодня", сказала, что пациенты не должны идти на радикальные диеты на фоне этих исследований.

Она уточнила: "Мы не рекомендуем пациентам полностью исключать из питания любую конкретную группу продуктов, не посоветовавшись с врачом. Мы также рекомендуем всем пациентам придерживаться здоровой и разнообразной диеты".