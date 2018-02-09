В Британии валентинки "для мужа" дороже, чем "для жены"

Image caption Открытки, как две капли воды, а вот цены - разные

Британцев возмутила разная цена на открытки - одинаковые по виду, но разные по цене в зависимости от надписи - "для жены" или "для мужа".

В сети британских супермаркетов Sainsbury пообещали продавать открытки по одинаковой цене, когда выяснилось, что валентинки для "мужа" дороже, чем для "жены".

Открытка ко Дню святого Валентина для "жены" стоит 2 фунта, а вот для "мужа" - 2,5 фунта, хотя они выглядят, как две капли воды.

Разные по цене открытки ВВС нашла в городе Сток-он-Трент, но сообщают, что их продавали по всему региону Мидлендс.

В супермаркете заверили, что обе валентинки будут стоить по 2 фунта с четверга.

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Слушатели BBC Radio Stoke сказали, что такая ситуация "шокирует", а покупатели из города Хенли считают, что это "несправедливо" и женщин "обворовывают".

Профессор Панос Сусунис, преподаватель по экономике и финансам Кильского университета, считает, что высокая цена может быть обусловлена ​​женскими покупательскими привычками.

"Розничные продавцы считают, что женщины готовы тратить больше денег на валентинки. Поэтому они и оценили их дороже", - сказал он.