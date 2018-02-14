В Великобритании женщина испекла торты в виде дочерей
Женщина испекла торты размером с дочерей к празднованию их первого дня рождения.
31-летняя Лара Мейсон из Уолсола более 100 часов потратила на изготовление своих кулинарных творений.
Чтобы испечь торты ей понадобилось 44 яйца, 2,2 кг муки и 4 кг сливочного масла.
По словам Мейсон, самое важное для нее было сделать торты "хорошенькими".
Среди предыдущих ее творений - торт в виде принца Джорджа, а также Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря".
В публикации на Facebook Мейсон отметила, что затраченные усилия "на 100% оправданы", но пошутила, что ей придется месяцами мыть пол от таких тортов.
Она добавила: "Чтобы сказали другие дети, если бы их мама испекла торты размером с них на их первый день рождения?"
Она добавила, что самой трудной частью было изготовление волос - каждую прядь надо было выпекать отдельно.