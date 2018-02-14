В Великобритании женщина испекла торты в виде дочерей

Копірайт зображення LARA MASON

Женщина испекла торты размером с дочерей к празднованию их первого дня рождения.

31-летняя Лара Мейсон из Уолсола более 100 часов потратила на изготовление своих кулинарных творений.

Чтобы испечь торты ей понадобилось 44 яйца, 2,2 кг муки и 4 кг сливочного масла.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мейсон сказала, что хотела, чтобы выпечка была такой же "милой", как и ее дочери

По словам Мейсон, самое важное для нее было сделать торты "хорошенькими".

Среди предыдущих ее творений - торт в виде принца Джорджа, а также Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря".

Копірайт зображення LARA MASON/GETTY IMAGES Image caption Женщина испекла торт в виде принца Джорджа в 2015 году

В публикации на Facebook Мейсон отметила, что затраченные усилия "на 100% оправданы", но пошутила, что ей придется месяцами мыть пол от таких тортов.

Она добавила: "Чтобы сказали другие дети, если бы их мама испекла торты размером с них на их первый день рождения?"

Она добавила, что самой трудной частью было изготовление волос - каждую прядь надо было выпекать отдельно.