Украина вышла на пятое место на Паралимпиаде
Во второй день соревнований на Паралимпиаде в Пхенчхане украинская команда завоевала еще одно золото и вышла на пятое место в общекомандном зачете.
Вторую золотую медаль принес Максим Яровой, который победил в лыжных гонках на длинной дистанции (15 км).
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Таким образом украинские паралимпийцы завоевали уже шесть медалей:
• Виталий Лукьяненко - золото в биатлонной гонке на 7,5 км;
• Максим Яровой - золото в лыжных гонках на длинной дистанции (15 км);
• Оксана Шишкова - серебро в биатлонной гонке на 6 км;
• Игорь Рептюх - бронза в биатлонной гонке на 7,5 км;
• Анатолий Ковалевский - бронза в биатлонной гонке на 7,5 км;
• Людмила Ляшенко - бронза в биатлонной гонке на 6 км.
Лидируют в командном зачете Паралимпиады Соединенные Штаты, на втором месте - Франция, на третьем - Словакия, на четвертом - Германия, а пятое делят Украина и Канада, которые пока имеют идентичные показатели.
Второе золото
Максим Яровой получил первое паралимпийское золото в своей карьере, хотя на предыдущих играх четыре года назад он выигрывал серебро и две бронзы.
"Яровой Максим вышел на дистанцию последним под номером 29, после отметки 0,75 км он шел шестым",- говорится на сайте украинской паралимпийской сборной.
"Закончил Максим дистанцию абсолютно непобедимым, опередив своего соперника - чемпиона первого дня соревнований (7,5 км короткая дистанция, биатлон) - американца Даниэла Кносена на 43,7 секунды. Третьим стал - серебряный призер чемпионата мира 2017 года в Финстерау- корейский спортсмен - Син Эу Хуан", - сообщает сайт паралимпийской сборной.
Другой украинец, принимавший участие в лыжных гонках на 15 км - 18-летний Тарас Радь, - занял седьмое место.
В понедельник на Паралимпиаде будут соревноваться женщины на длинной дистанции (15 км) и мужчины (20 км), где также будут представлены украинские спортсмены.