В Узбекистане в дорогом автомобиле нашли украденного теленка

Копірайт зображення BUKHARA POLICE Image caption У многих возникает вопрос, как удалось загнать теленка в автомобиль

Полиция Узбекистана задержала двух мужчин за кражу скота, найдя на заднем сиденье их дорогого автомобиля теленка.

Полиция в узбекской провинции Бухара расследовала заявление местного фермера, у которого пропал скот, и смогла отследить двух подозреваемых, сообщают местные СМИ.

Чтобы не вызвать подозрения, мужчины перевозили украденный скот, в том числе и бычков, в автомобиле Malibu Chevrolet, заявили в местной полиции. Автомобиль принадлежал одному из похитителей.

Автомобили этой американской марки популярны в Узбекистане, где материнская компания General Motors имеет завод.

Автомобили настолько популярны, что в 2013 году за возможность купить автомобиль возникала настоящая давка.

Копірайт зображення BUKHARA POLICE Image caption Стоимость автомобиля составляет около 30 тыс. долларов

Сейчас купить автомобили Chevrolet в Узбекистане гораздо проще, однако модель Malibu до сих пор является признаком роскоши в стране.

Это самая дорогая из моделей, которые производятся в Узбекистане, где компания GM Uzbekistan является монополистом.

Такое авто стоит около 30 тыс. долларов США - в сотни раз больше средней месячной зарплаты в стране.

История понравилась узбекам, которые активно пишут об этом в соцсетях.

"Наконец-то корова выглядит счастливой", - пишет один из пользователей Facebook.

"Конечно, похитили на автомобиле Malibu, как невесту", - шутит другой.

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