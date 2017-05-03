Преса: чи "дурять" жінки чоловіків макіяжем?

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Чи можуть люди стати безсмертними, чи "дурять" жінки чоловіків, коли користуються макіяжем, а також чи можливо уберегти себе від слабоумства - в огляді іноземної преси.

Чи можливе безсмертя?

Після повідомлення про смерть індонезійця, якому начебто було 146 років, Guardianпоцікавилась в експертів, чи справді люди можуть жити так довго.

Копирайт изображения EPA Image caption За документами, цей індонезієць народився 1870 року

За дослідженням американських вчених, у людей є "стеля" тривалості життя, й вона значно менша, ніж 146 років.

На думку генетика Яна Війга, ймовірність того, що людина доживе до такого віку є "неймовірно малою".

Вчений переконаний, що навіть попри збільшення кількості людей, які проживають століття та більше, "біологічний ліміт" ніхто не скасовував, і в організмі все одно наступає стадія незворотного занепаду.

Водночас науковці вважають, що "стелю" в 115 років, досягнуту людством зараз, можна дещо "підняти", можливо, навіть до 120, завдяки правильному харчуванню, медичному обслуговуванню тощо.

Але проблема в тому, що сам людський організм запрограмований на смерть "внутрішнім генетичним годинником, який активно змушує наші клітини та органи поступово та навічно зупинятися".

"Не став би казати, що "стелю" не можна зрушити з місця. Але наука зараз не може сказати, яким є ліміт життя. Це передбачення майбутнього", - цитує Війга Guardian.

Подвійні стандарти макіяжу

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Більше, ніж половина чоловіків вважають, що жінки користуються макіяжем, аби "обдурити" їх щодо своєї привабливості, цитує результати дослідження компанії YouGov Independent.

За даними дослідників, 63% чоловиків дотримуються такої точки зору. Але несподіваним є те, що з ними погоджуються 47% жінок. На думку видання, такі погляди є проявом "подвійних стандартів".

"З одного боку, жінок звинувачують у тому, що вони "дурять" чоловіків тим, що носять макіяж. Але ходити без макіяжу не є повністю прийнятним також", - пише газета.

При цьому 53% жінок звинувачують у цьому тренді ЗМІ, які пропагують "нереалістичні стандарти краси".

Своєю чергою, лише третина чоловіків погоджуються з тим, що в усьому винні ТБ, інтернет та модні журнали, пише Independent.

4G залишає бажати кращого

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Рівень покриття 4G в Британії гірший, ніж у Перу та Естонії, пишеDaily Mail.

Видання скаржиться на те, що лише 65% території Сполученого Королівства має доступ до сигналу, в той час як решта 35% задовольняються 3G.

"І це попри те, що британці платять мільярди фунтів через свої мобільні рахунки на утримання начебто "швидкісного" сервісу", - веде далі газета.

За даними компаній Which? та Open Signal, найліпше справи з 4G - у Мідлзбро та Тіссайді, де відсоток покриття становить майже 83%.

Цікаво, що Лондон (74%) став лише 16-м містом із 20, в яких проводилось дослідження.

Окрім того, видання зазначає, що швидкість 4G інтернету не відповідає заявленій.

"У теорії, 4G до 10 разів швидший за систему 3G, але середня швидкість завантаження в Сполученому Королівстві з технологією 4G ... лише утричі швидша, ніж показник ... для 3G", - пише Daily Mail. І додає, що у випадках перевантаження мережі 3G може бути навіть швидшим за новітню технологію.

Як перемогти слабоумство

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Гарні стосунки з дітьми та жінкою (чоловіком) знижують шанси розвитку хвороби Альцгеймера, пише Sun із посиланням на дослідження Університету Східної Англії.

Дослідники понад десятиліття слідкували за більш, ніж 10 тисячами парами, старшими за 50 років, аби визначити вплив сімейного життя на ризик слабоумства.

За словами науковців, кількість людей і мікроклімат в колі спілкування відіграють важливу роль. Дослідники стверджують, що люди, які близько спілкуються із дітьми, мають на 17% менший шанс захворіти на слабоумство.

Подібний ефект спостерігається і при гарних стосунках між чоловіком і жінкою.

"Дослідження підкреслює цінність соціальних відносин для людей, вразливих перед слабоумством, водночас показуючи способи, що дозволяють знизити ризики", - каже професор Ендрю Степту.

Водночас Лора Філіпс із британського центру дослідження хвороби Альцгеймера закликає всіх нас бути соціально активнішими, адже "активне соціальне життя з міцною підтримкою може принести користь здоров'ю мозку у літньому віці", пише Sun.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС