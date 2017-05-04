Огляд ЗМІ: дебати Ле Пен і Макрона - це діалог глухих

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Провідні європейські ЗМІ завзято обговорюють теледебати між кандидатами на посаду президента Франції, а також пишуть про загрозу, яку несуть мобільні додатки.

"Діалог глухих"

Французькі ЗМІ назвали вирішальний словесний двобій між кандидатами у президенти Франції Еммануелем Макроном і Марін Ле Пен жорстоким. Газети пишуть, що дебати були сповнені словесними атаками та звинуваченнями.

Та, за словами Le Figaro, їм бракувало змісту.

"В середу ввечері конфронтація між Еммануелем Макроном та Марін Ле Пен перетворилася на діалог глухих", - пише видання.

Газета додає, що пані Ле Пен "пішла у наступ", обравши "тактику війни, що полягала у безперервному бомбардуванні опонента". Втім, панові Макрону вдавалося донести тези своєї програми й обгрунтувати свої пропозиції.

Liberation пропонує до уваги читачів перелік "хибних та перебільшених заяв" лідерки "Національного фронту". За словами видання, вона "накрила дебати лавиною дезінформації".

"Надто велика кількість нападок вбила дебати", - пише оглядач Les Echos Сесіль Корнудет.

Вона додає, що і Макрон і Ле Пен витратили більше часу на взаємні звинувачення, ніж на пояснення майбутніх реформ.

Le Monde, у свою чергу, наголошує на тому, що дебати пролили світло на фундаментальні розбіжності у позиціях обох політиків.

Макрон - фаворит?

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Німецька преса перемогу у словесному протистоянні віддала Макрону.

Так, Frankfurter Allgemeine Zeitung пише, що, на думку більшості, незалежний центрист був більш переконливим.

"Близько 63% опитаних глядачів вважають ліберального кандидата Макрона більш переконливим", - повідомляє видання, посилаючись на французький канал BFMTV.

Sueddeutsche Zeitung пише, що за словами експертів перемога Ле Пен в неділю "малоймовірна", проте вони не виключають такої можливості.

Чимало видань звинувачують модераторів у непрофесійності.

Зокрема, Die Welt пише, що зустріч пішла не за планом з першої хвилини.

"Наталі Сен-Крік та Крістоф Джакубишин (модератори. - Ред.) поводилися так, наче виграли квитки у перший ряд. На жаль, ніхто їм, вочевидь, не сказав, що президентські дебати необхідно модерувати", - каже видання.

Іспанські ЗМІ теж віддали перемогу незалежному центристу.

Так, El Pais пише, що Макрон "здається фаворитом" перегонів після вчорашніх дебатів, які були схожими на "аномальний та нерівний бій".

El Mundo, у свою чергу, назвала Макрона "меншим злом, за Ле Пен".

У стилі "американського ток-шоу"

Британська та американська преса теж помітили "агресивний" стиль дебатів.

"З нищівною критикою на адресу один одного Марін Ле Пен та Еммануель Макрон виступили вчора ввечері під час агресивних дебатів", - пише Daily Telegraph.

Guardian зазначає, що ця зустріч була більше про "обмін персональними образами", ніж про політику.

Обидва зверталися одне до одного зі злістю, перебивали один одного, розмахували кулаками, тицяли пальцями, що збивало з пантелику модераторів та робило їх абсолютно беззахисними New York Times

New York Times пише, що ці дебати були більше схожі на американське ток-шоу, в якому гості студії, намагаються перекричати один одного, ніж на виважене обговорення проблем, з якими доводиться стикатися французам.

"Обидва зверталися одне до одного зі злістю, перебивали один одного, розмахували кулаками, тицяли пальцями, що збивало з пантелику модераторів та робило їх абсолютно беззахисними", - пише газета.

Видання додає, що ця зустріч також показала, між якими двома "радикально протилежними" поглядами на майбутнє Франції доведеться обирати громадянам країни цієї неділі.

Чим небезпечний Google Play

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Часто користуєтесь популярною програмою Google Play для завантаження нових програм на свій мобільний телефон? Тоді, можливо, на вас вже полюють кіберзлочинці.

Сотні додатків Google Play ставлять під загрозу власників смартфонів на платформі Android та роблять їх більш вразливими перед хакерами. Такі дані нового дослідження, проведеного науковцями з університету Мічигану, повідомляє Independent.

Фахівці стверджують, що з 24 тисяч програм, 410 дозволяють кіберзлочинцям викрадати особисту інформацію користувача та дистанційно завантажувати на його гаджет небезпечні програми.

Кілька з них надзвичайно популярні. Їх завантажили мільйони людей, пише видання.

Ключову загрозу становлять так звані відкриті порти. Саме вони дозволяють хакерам встановлювати шкідливі програми на недостатньо захищені смартфони.

"Такі прогалини (у безпеці. - Ред.) можуть бути використанні для завдання суттєвої шкоди, на кшталт дистанційного викрадення контактів, фото, та навіть інформації про захист на пристрої", - кажуть науковці.

Огляд підготувала Служба моніторингу ВВС.