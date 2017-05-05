Культогляд: чому так сильно схуд Бред Пітт

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Як фанати Бреда Пітта відреагували на його інтерв'ю GQ, яким буде рімейк "Вбивства у Східному експресі" та хто став найбагатшим із молодих британських виконавців - відповіді шукайте в культогляді.

Схудлий Бред Пітт

Інтерв'ю Бреда Пітта виданню GQ вже встигло підняти хвилю дискусій у всьому світі. Але чимало прихильників актора звернули увагу не тільки на його першу відверту розповідь про життя після розлучення із Анджеліною Джолі, а й на його фотографії.

На них, як помітили фанати, Пітт виглядає аж занадто худорлявим.

Як зазначає британське видання Daily Mirror, прихильники "занепокоєні" тим, що актор втратив чимало кілограмів після розлучення.

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На одній із фотографій можна побачити не тільки "запалі щоки", а й "знервованість в очах" актора. Його обличчя здається "обвітреним", а в бороді можна побачити сивину, додає газета.

Однак цілком можливо, що фанатам немає чого хвилюватися, наголошує видання. Навпаки - цього року вже повідомлялося, що після розлучення Пітт вирішив "взятися за себе".

Зокрема, як повідомляла американська преса, актор активно займається спортом та навіть має кухаря, який готує йому корисні страви.

"Він багато часу проводить на свіжому повітрі, ходить пішки та займається пішохідним туризмом. В нього багато часу, щоб сконцентруватися на собі", - цитує Daily Mirror джерело з оточення актора.

Пуаро знову при справі

"Вбивство у Східному експресі" повертається. Рімейк легендарної картини 70-х вийде на екрани вже цього року, і акторський склад не поступатиметься оригінальному, пише Daily Mail.

Героїв детективного роману Агати Крісті гратимуть такі зірки, як Джонні Депп, Мішель Пфайфер, Джуді Денч та Пенелопа Круз. Ну а головну роль детектива Еркюля Пуаро виконає Кеннет Брана, який виступив і як режисер.

Йому ж належатиме честь представити публіці "ефектні вуса", які в класичних картинах про Пуаро були головним атрибутом знаменитого детектива.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кеннет Брана зіграв Пуаро

Щоб створити ідеальні вуса, творцям фільму довелося кілька місяців працювати над варіантами.

"Результат був настільки вражаючим, що онук Агати Крісті Мет'ю Прітчард назвав їх найчарівнішими вусами у всій Англії", - пише газета.

Кеннет Брана заявив, що всі актори отримали величезне задоволення від зйомок. В тому числі - і завдяки намаганням передати атмосферу подорожей у тодішні часи.

А щоб фільм був більш реалістичним, побудували навіть окремі залізничні шляхи, на яких поїзд міг насправді потрапити в аварію - звичайно ж, під контролем фахівців, додає Daily Mail.

Адель багатіє

Їй ще немає й 30 років, але вона вже стала найбагатшим музикантом серед своїх однолітків. Газета Daily Telegraph пише це про Адель із посиланням на рейтинг The Sunday Times Rich List.

В цьому списку вона опинилася на 19 місці і до того ж стала єдиною соло співачкою у топ-20. Статки Адель становлять 125 мільйонів фунтів - це майже на 40 мільйонів більше, ніж минулого року.

Більшість виконавців, що розмістилися вище Адель у списку, щонайменше вдвічі старші за співачку.

Очолив рейтинг сер Пол Маккартні разом зі своєю дружиною Ненсі Шевелл. В активі подружжя - 780 мільйонів фунтів. Далі розмістилися Ендрю Ллойд-Вебер, гурт U2, Елтон Джон та Мік Джаггер. З-поміж більш молодих виконавців відзначився Роббі Вільямс - він на 16-й позиції з 150 мільйонами.

"Якщо кар'єра Адель триватиме стільки ж, скільки у деяких інших музикантів у нашому рейтингу, то вона цілком може стати найбагатшою британською виконавицею всіх часів," - цитує Daily Telegraph одного з укладачів списку Роберта Воттса.

Він також додав, що високі показники таких гуртів як Rolling Stones свідчать, що рок-музика "не тільки для молодих".

Не той "Готель Каліфорнія"

Гурт Eagles вирішив провчити один із готелів у Мексиці за використання назви їхнього головного хіта - Hotel California.

Учасники колективу подали відповідну заяву до суду і наполягають, що готель не мав їхнього дозволу на використання назви, пише Guardian.

"Eagles кажуть, що власники готелю на 11 номерів у штаті Каліфорнія запевняють відвідувачів, що їхня установа прямо пов'язана із групою", - пояснює газета. Сам гурт спростовує інформацію, що начебто саме цей готель надихнув музикантів написати їхню найвідомішу композицію.

Особливе невдоволення в колективу викликав той факт, що готель регулярно вмикає у приміщенні пісні Eagles, і зокрема ту саму Hotel California. Його власники закиди поки що не прокоментували, додає Guardian.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.