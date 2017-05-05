Огляд ЗМІ: лайка допомагає терпіти біль

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наступного місяця принцу Філіпу виповнюється 96 років

У п'ятницю, 5 травня, преса Британії віддає шану чоловікові королеви, пише про користь лайки, французькі вибори і Дональда Трампа.

Прощавайте, Ваша Високосте!

Преса Великої Британії висловлює повагу Принцу Філіпу, чоловіку королеви Єлизавети, який за місяць до свого 96-го дня народження оголосив про намір відійти від справ.

Низка газет зазначають, що це рішення ознаменувало кінець епохи, яку відрізняли надзвичайна відданість дружині-монарху протягом десятиліть, стоїцизм, специфічне почуття гумору і схильність до міцного слівця.

"Хто тепер буде додавати неабиякого пожвавлення переважно нудним церемоніям перерізання стрічок? Хто ще буде змушувати нервувати королівську прес-службу?" - запитує Independent.

А нервувати прес-секретарям Герцога Единбургського було чого. Видання пригадує часом досить ризиковані коментарі Принца Філіпа, які моментально потрапляли на перші шпальти світових ЗМІ.

Independent пригадує, як Його Величність сказали британському студенту в Китаї: "Якщо ти залишишся тут надовго, ти поїдеш додому з очима вузькими, як щілинки".

А під час відвідування модного заходу Всесвітнього фонду дикої природи він запитав в редактора одного із фешн-видань: "Сподіваюся, ви не носите трусики із норки".

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І хоча чимало оглядачів називали такі "викрутаси" чоловіка королеви неприйнятними, сексистськими і образливими, Принц Філіп був і залишається для британців одним з найбільш улюблених членів королівської родини.

І одна з причин цього - в його багаторічній і беззаперечній відданості Єлизаветі. Independent пише, що й після 72 років подружнього життя він ніжно називає її "капустою", або, якщо встав не з тієї ноги, "дідьковою дурепою".

Королева відповідає на все це так: "Він - те, що додає мені сили".

А як щодо чуток про аж 24 позашлюбних дітей Принца Філіпа, запитує Independent?

Видання наводить пояснення Його Величності журналістці, яка колись наважилася запитати в нього про це: "Чи не спадало вам на думку, що протягом років я жодного разу не міг вийти куди-небудь без супроводу поліції? То як, чорт забирай, я міг би впоратися із цим?"

Про користь лайки

Тим, хто критикував Герцога Единбургського за схильність до міцного слівця, варто ознайомитися із результатами дослідження, викладеними у газеті Guardian. Вчені довели, що лайка допомагає краще переносити біль і робить нас сильнішими.

Психолог Кильского університету, який доповідав про результати дослідження на засіданні Британського психологічного товариства в Брайтоні, розповів Guardian про експеримент.

В ньому брали участь 73 молоді людини у віці від 19 до 21 року.

Їх попросили рівним тоном вимовляти лайливі і нейтральні слова, як от "дерев'яний" або "коричневий", під час велотренування та інших фізичних навантажень.

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Виявилося, що промовляння нецензурних висловів додавало сили учасникам експерименту і робило їх більш толерантними до фізичного болю.

Вчений вказав, що люди можуть лаятись інстинктивно, коли вони завдають собі болю і коли потребують додаткового імпульсу.

Макрон, Ле Пен і … Обама

Лідер французьких президентських перегонів Еммануель Макрон подав в суд на свою суперницю Марін Ле Пен після того, як вона звинуватила його у виведенні коштів в офшори, повідомляє Daily Mail.

Колишній інвестиційний банкір вдався до такого кроку після останніх теледебатів, під час яких пані Ле Пен заявила: "Сподіваюся, ми не дізнаємося, що у вас є офшорний рахунок на Багамах".

Згодом вона визнала, що не мала жодних доказів існування рахунків Макрона за межами країни, а лише прочитала про такі чутки у соцмережах.

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У свою чергу Макрон звинуватив пані Ле Пен в тому, що вона винайняла "інтернет-армію" для поширення неправдивої інформації і брехні. Деякі сайти, які розповсюдили цю інформацію, були пов'язані з Росією, додав він.

Газета нагадує, що у неділю, 7 травня, французькі виборці робитимуть остаточний вибір між центристом паном Макроном і ультраправою пані Ле Пен.

"Досить несподівано у перегони втрутився колишній президент США Барак Обама, який заявив про свою підтримку пана Макрона у Twitter", - додає газета.

У посланні до своїх послідовників він сказав: "Французькі вибори дуже важливі для майбутнього Франції. Я у захваті від кампанії Еммануеля Макрона. Він апелює до сподівань людей, а не їхніх страхів".

Трамп про "фейки"

Дональд Трамп стверджує, що телефонна сварка, яка нібито відбулася між ним і прем'єр-міністром Австралії Малкольмом Тернбуллом невдовзі після інавгурації, - то "фейкова новина", розповідає Тelegraph.

Під час вчорашньої зустрічі лідерів двох країн на облавку авіаносця в Нью-Йорку пан Трамп вкотре звинуватив пресу у "перебільшенні".

"Ви, хлопці, перебільшили новину про дзвінок. Це було великим перебільшенням. У нас була чудова розмова. Ми ж не діти", - наполягав він.

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Пан Тернбулл погодився, що новина про телефонний скандал була "фейком", додає Тelegraph.

Газета нагадує, що той дзвінок, який мав би тривати годину, закінчився через 25 хвилин, коли президент США обурився домовленостями з Австралією.

Згідно з ними, Америка має приймати 1250 біженців, що дісталися австралійських островів в Тихому океані, і про яку пан Трамп, очевидно, нічого не знав.

"Чого це раптом? Я займуся цією дурнуватою угодою", - написав він згодом у Twitter.

Підготувала Наталка Матюхіна, служба моніторингу ВВС.