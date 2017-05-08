Огляд преси: Макрон - не Наполеон

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Після президентських виборів у Франції західні газети пишуть про полегшення, яке має принести ЄС перемога Еммануеля Макрона. Але вони також застерігають європейців від ейфорії.

"Вибір надії"

Перемога надії та молодості - так французька преса описує результат Еммануеля Макрона.

На думку Liberation, французи довели, що не хочуть мати при владі "ксенофобів", хоча останні і залишаються "сильними, загрозливими та активними".

Le Figaro зазначає, що пан Макрон може стати в один ряд із провідними політичними лідерами від Джона Кеннеді до Джастіна Трюдо, які здобули свої посади у досить молодому віці. Але не можна забувати, що Франція Макрона - "позитивна, динамічна, реформістська та відкрита Європі" - представляє лише чверть громадян Франції, попереджає газета.

Попередження про труднощі лунають і на шпальтах Le Monde, яка пише про "величезні завдання" пана Макрона, і у діловій газеті Les Echos.

Остання наголошує, що попри очікувані труднощі, це був "вибір надії" для французів, який також завадив "тріумфу популізму" в особі пані Ле Пен.

"Успіхів пану Макрону"

Французьким виборцям вдалося запобігти "катастрофі", яка неминуче спіткала би і країну, і весь Євросоюз у разі перемоги Марін Ле Пен, вважають британські газети.

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"Народ Франції змусив націоналістичну демагогію дати задній хід. Це зробило їхню країну безпечнішою. Так само як і нашу. Так само як і Європу. Ми вітаємо їх з цим. І бажаємо успіхів пану Макрону", - пише Guardian.

Але газета попереджає, що приводу для "святкувань" немає, адже перед новим президентом стоятиме надважке завдання об'єднати країну.

З цим погоджується і Daily Mail, яка нагадує, що пані Ле Пен вдалося здобути підтримку третини виборців. Втім, на думку газети, серйозних змін у політичному житті країни очікувати не варто.

"Пан Макрон може бути молодим, блискучим та новим, але він не Наполеон", - зазначає видання.

Independent попереджає, що Британії буде непросто обговорювати з новим французьким лідером умови виходу країни з Євросоюзу. Ще до виборів він заявляв, що аби і надалі вільно торгувати з Європою, Британії краще було б залишитися у ЄС.

Складні вибори попереду

У Німеччині видання Bild пише про полегшення, з яким мають зітхнути європейці.

Але Sueddeutche Zeitung наголошує, що передишка буде короткою, адже пана Макрона спіткає чимало проблем вже за місяць на парламентських виборах.

"За цей час Макрон мусить не тільки призначити уряд та поставити його на правильний шлях, але й переформатувати свій рух, оснований у квітні 2016 року, у потужну партію. Цілком можливо, що ця кампанія для Макрона виявиться навіть складнішою, ніж та, в якій він щойно переміг", - зазначає видання.

Frankfurter Allgemeine сподівається на тісне співробітництво між Парижем та Берліном, але для цього потрібно прийняти "можливості, які пропонує глобалізація".

"ЄС переможе тільки завдяки активній ринковій економіці, а не завдяки розподіленню податкових надходжень через Брюссель", - наголошує газета.

Кінець популізму?

Головні газети США вважають, що поразка Марін Ле Пен засвідчила уповільнення хвилі популізму, яка захлеснула чимало західних країн та проявилася у голосуванні за "брекзит" та перемозі Дональда Трампа.

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Washington Post висловлює сподівання, що у наступні роки ультраправі сили не наблизяться до влади в Європі

"Виборцям набридли традиційні політичні сили та їхні лідери. Але вони досі не готові передати владу ультраправим. Хаотичні перші місяці президентства Дональда Трампа радше завадили, ніж допомогли європейським популістам," - наголошує газета.

Але видання попереджає: якщо пан Макрон не виконає свої обіцянки, Ле Пен або інший політик з подібними поглядами повернеться "сильним як ніколи" на наступних виборах.

New York Times також прогнозує, що Макрону доведеться працювати з "розділеною" країною. Але поки що газета закликає порадіти обранню президента, який вірить, що країна має залишатися "відкритою, прогресивною, толерантною та європейською".

Цінності та відносини з Росією

У сусідній до Франції Іспанії преса пише про "контраст цінностей", який опинився у центрі виборів.

"Відкритий світ з вільною ринковою економікою та рівними правами для громадян будь-якого походження проти повернення помилкової ідеї про безпеку національних кордонів та економічний протекціонізм", - так описує предмет голосування мадридська газета La Razon.

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Видання El Mundo називає високі результати пані Ле Пен "тривожними" і наголошує, що "титанічним завданням" для нового президента буде побороти поляризацію у суспільстві.

А от у Польщі та Литві преса не оминула увагою ймовірну політику пана Макрона щодо Росії.

Експерти погоджуються, що його перемога більш вигідна країнам Східної Європі, які побоюються "агресії" з боку Росії.

"Вибір Макрона означає збереження статус-кво у питаннях безпеки та відносин з Росією. Для нас це головне", - пише польська Rzeczpospolita

З цим погоджуються у Вільнюсі.

"У литовських політиків буде менше приводів непокоїтися, що Франція може підтримати м'якішу позицію щодо Росії, в першу чергу, якщо говорити про санкції, які ввели після анексії Криму та агресії проти України", - цитує видання Lietuvos Rytas місцевого політолога Рамунаса Вільпішаускаса.

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC