Спортогляд: Ф'юрі хоче бою з Джошуа

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Як "розжирілий" Ф'юрі збирається перемогти "бодібілдера" Джошуа, чому лікарі вважають унікальним тіло Ібрагімовича та хет-трік Роналду-молодшого - в спортивному огляді.

Фьюрі готовий до бою із Джошуа

Тайсон Ф'юрі заявив, що якщо зустрінеться у ринзі із чемпіоном світу Ентоні Джошуа, то "розправиться з ним як кіт із клубком вовни", пише Daily Mail.

28-річний Ф'юрі, який сподівається на поновлення боксерської ліцензії влітку цього року, заявив, що поєдинок проти Джошуа стане "найлегшим" в його кар'єрі.

"Я ніколи не казав нічого із більшої впевненістю та серйозністю. Я гратимусь із Джошуа як кіт із клубком вовни - триматиму руки за спиною, глузуючи з нього", - заявив Ф'юрі.

За словами британця, його співвітчизнику-чемпіону бракує витривалості, швидкості та хорошої роботи ніг.

"Я не боксував 18 місяців та розжирів до 165 кілограмів. Але я міг би повернутися в ринг без підготовчих боїв та декласувати цього бодібілдера," - переконаний Ф'юрі.

За його словами, він проведе свій наступний двобій вже в липні. Задля цього британський велетень пообіцяв скинути одразу 50 кіло у тренувальному таборі, пише Daily Mail.

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"Унікальне" коліно Ібрагімовича

Шведський нападник "Манчестер Юнайтед" Златан Ібрагімович є "настільки сильним", що лікарі "хочуть використовувати його для дослідів", пише Independent.

За словами агента футболіста Міно Райоли, кондиції "Ібри" настільки вразили лікарів клініки в американському Пітзбурзі, де робили операцію на коліні шведа, що вони запросили його повернутися згодом для "подальший тестів".

"Його коліно настільки сильне, що, за словами лікарів, вони нічого подібного раніше не бачили. В нього коліно, яке просто неможливо мати після 20-річної футбольної кар'єри", - каже Райола, додаючи, що після того, як шведський нападник повісить бутси на цвях, вони б повернуться до клініки для досліджень.

Сам Ібрагімович повідомив своїм шанувальникам через соціальні мережі, що після операції почувається "відремонтованим" та пообіцяв швидко одужати та повернутись на поле, пише Independent.

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Скандали Giro d'Italia

Ювілейна, сота велобагатоденка Giro d'Italia вже на своєму початку ознаменувалась кількома гучними скандалами, пише Guardian.

По-перше, після критики від експертів та самих учасників організатори погодились скасувати приз для найшвидшого гонщика на спусках. Рішення ухвалили лише через кілька днів після загибелі американського велосипедиста Чеда Янга саме під час швидкісного спуску на етапі Tour of the Gila через побоювання щодо можливості таких інцидентів на крутих альпійських спусках.

Крім того, ще до початку змагань тести відразу двох гонщиків команди "Bardiani CSF" показали вміст заборонених препаратів, що зрештою може призвести до дискваліфікації усієї "стайні". Втім, пише Guardian, організатори сподіваються, що більше допінгових скандалів ювілейна Giro не принесе.

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Яблуко від яблуні…

Син Кріштіано Роналду зробив хет-трік лише через кілька днів після аналогічного досягнення батька в матчі Ліги чемпіонів, пише Sun.

Роналдо-старший виклав відео з одним із голів сина в дитячому турнірі, підписавши його: "Так пишаюсь своїм хлопчиком. Хет-трік!"

"Це не перший випадок, коли ми бачимо його вражаючу футбольну майстерність. В одному з попередніх матчів він забив ударом зі штрафного, майже так само, як це робить його батько", - пише видання.

Втім, до досягнень Роналду-старшого хлопчику ще далеко. Хет-трік у матчі проти принципових суперників із мадридського "Атлетіко" став 42-м для португальського нападника за час виступів за "Реал". Крім того, він став першим гравцем, який забив понад 100 голів в Лізі чемпіонів, пише Sun.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС