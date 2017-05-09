Політика і поп - навіки разом? ЗМІ про Євробачення

Перший півфінал пісенного конкурсу супроводжується численними публікаціями в іноземних ЗМІ з дискусіями про його політичну складову і шансами на перемогу різних учасників.

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"Остання євронадія" Росії

Попри відсутність Росії на цьогорічному Євробаченні, преса тієї країни жваво обговорює пісенний конкурс у Києві. Про те, за кого вболіватимуть росіяни, розповідає газета Московский Комсомолец. "Наша остання євронадія - учень Білана з шоу "Голос", що представляє Болгарію", - пише багаторічний оглядач Євробачення, музичний критик Артур Гаспарян.

"За відсутності Росії і її "не визнаної" Києвом учасниці Юлії Самойлової на Євробаченні-2017 всі погляди схвильованих фанатів-росіян тепер - на болгарині Крістіані Костові. Юний співак - не тільки москвич за народженням. Він виріс у столиці, навчався тут музиці, робив перші кроки до професійної сцени в знаменитих "Непоседах", і саме в Росії вперше здобув популярність завдяки участі в дитячому "Голосі", де був учасником команди Діми Білана", - пише Гаспарян.

Пан Гаспарян сподіваєтся, що учень російського поп-виконавця повторить його євроуспіх. "Радістю і свого роду компенсацією за казус з Самойловою стала і новина про запаморочливий зліт Крістіана з піснею Beautiful Mess ("Чудовий хаос") у прогнозах букмекерів, які напередодні конкурсу вважаються головним показником майбутнього результату. Ці прогнози часто збуваються, а часом й ні. Зрозуміло, всім тепер хочеться, щоб ці прогнози не збулися, і майже рідний для нас старлет зайняв не друге місце, яке йому наполегливо пророкують букмекери, а перше", - розповідає він.

За відсутності Росії і її "не визнаної" Києвом учасниці Юлії Самойлової на Євробаченні-2017 всі погляди схвильованих фанатів-росіян тепер - на болгарині Крістіані Костові Московский комсомолец

Своїми почуттями поділився із критиком сам виконавець. "Справа в тому, що я ніколи не думав про "Євробачення", навіть коли був у команді Діми на "Голосі". І, коли мені запропонували взяти участь в національному відборі в Болгарії, я спочатку злякався і навіть хотів відмовитися, хоча я великий шанувальник цього конкурсу і саме Діма Білан змусив мене полюбити його. Мені було 9 років і, як зараз пам'ятаю, ми дивилися "Євробачення 2008" у Белграді з мамою. Діма змусив мене посміхатися, коли я дивився це шоу. Просто раніше це була фонова музика з телевізора. А того разу неможливо було відірвати очі від його виступу", - розповів Крістіан.

Що ж до своїх шансів на перемогу і місце у списку фаворитів, болгарський виконавець заявив, що відчуває певне хвилювання через це: "Чесно кажучи, це єдина обставина, яка змушує мене зараз нервувати. Знати, що весь світ дивиться на тебе і у всіх є якісь очікування, тому що ти один з фаворитів і всюди про це говорять, - випробування не з легких."

Євробачення і "брекзит"

Копирайт изображения EPA Image caption Британці не мають великих надій на перемогу своєї представниці

Чи завадить "брекзит" шансам Англії перемогти на Євробаченні - таке питання ставить британська газета Express. Видання наголошує, що рішення Альбіону про вихід з Євросоюзу точно не зменшить шансів отримати нуль очків від країн-прихильниць збереження ЄС.

Express пише, що англійські фанати Євробачення покладають великі сподівання на представницю їхньої країни Люсі Джонс, "адже востаннє корона Євробачення діставалася Великій Британії 20 років тому".

Однак, згідно із дослідженням Асоціації Преси, за 61 рік існування пісенного конкурсу майже половина його переможців були представниками країн, які не є членами ЄС. Велика Британія перемагала на Євробаченні або отримувала друге місце однакову кількість разів і до вступу в Євросоюз у 1973 році, і після цього, веде далі Express. Відтак, "брекзит"

навряд чи позначиться на цьогорічному виступі представниці Великої Британії у Києві, робить висновок видання.

Водночас Express зазначає: "Сполучене Королівство більше не може розраховувати на велику підтримку своїх найближчих європейських сусідів у майбутньому, якщо вони збережуть тенденції останніх років".

Великій Британії необхідно знаходити друзів за межами Західної Європи, якщо в майбутньому вона хоче успіху на Євробаченні Express

За винятком трьох випадків, постійно дає Великій Британії нуль очок Іспанія. Лише тричі з 1999 року давала хоч якусь кількість очків Франція, а Німеччина не давала британцям жодного балу з 2009 року. "Тільки Ірландія продовжує щедро осипати Сполучене Королівство оцінками, давши Великій Британії аж 10 пунктів у 2016 році", - додає Express.

"Ця тенденція наводить на думку, що Великій Британії необхідно знаходити друзів за межами Західної Європи, якщо в майбутньому вона хоче успіху на Євробаченні", - підсумовує видання.

Політика і поп - навіки разом?

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Про те, як переплітаються на Євробаченні політика і феєричне "обліплене блискітками" поп-шоу, пише одна з провідних газет Ізраілю Jerusalem Post.

"Найбільша геополітична драма цьогорічного конкурсу закінчилася після того, як про неучасть в ньому заявила Росія. Україна, яка приймає конкурс завдяки перемозі минулого року, заявила Росії, що її учасниці Юлії Самойловій заборонено в'їзд в Україну на три роки за незаконний перетин кордону України під час її візиту до Криму у 2015 році", - розповідає газета.

Та політичні тертя не зупинили ізраїльських фанатів Євробачення і багато з них побачать головні шоу конкурсу у самому Києві, додає Jerusalem Post.

Їх засмучує одне - букмекери не надто високо оцінюють шанси представника Ізраїлю Імрі Зіва. Наразі в їхніх рейтингах він посідає 26 місце. Газета очікує, що, затамувавши подих, "сотні тисяч ізраїльтян прикиплять до телеекранів" під час виступу 25-річного співака у півфіналі.

Копирайт изображения EPA Image caption Австралійський підліток вважає конкурс присвячении коханню

"Тільки кохання"

Ніякої політики, тільки кохання - про таке ставлення до конкурсу заявляють його учасники, повідомляє австралійське видання британської газети Daily Telegraph.

На прохання журналістів прокоментувати рішення Росії щодо цьогорічного Євробачення, представниця Данії Анджа Ніссен заявила: "Я не думаю, що можу це коментувати, бо мені лише 21 рік і я не знаюся на цьому. Я не політик, а відтак мені важко говорити про це".

Відмовився говорити про Росію і представник Австралії Ісайя Фаєрбрейс. На запитання журналіста, чи конкурсанти недолюблюють один одного, 17-річний австралієць обурився: "Тут немає ненависті. Відколи це Євробачення стало про ненависть? Тут - тільки кохання".

Юнак розповів Daily Telegraph про свої почуття напередні виступу у півфіналі. За його словами, знати, що він виступатиме для телевізійної аудиторії, яка налічує 200 мільйонів людей у всьому світі, поки його друзі в Австралії гнутимуть спини за партами, - це сюрреалістичне відчуття.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС