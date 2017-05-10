ЗМІ: що хоче Україна довести світу Євробаченням?

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Перший півфінал Євробачення в Києві і американська політика - в центрі уваги світових ЗМІ.

Євробачення: свято на фоні війни

Що означає Євробачення для пересічних українців? Відповідь на це питання намагається дати ірландська Irish Times.

"Для киян ця подія - прощання з минулим. Попри війну, яка триває на сході, українці намагаються довести, що здатні зробити бодай щось на європейському рівні", - пише газета.

"Неподалік від Майдану розташована велика сцена і білі куполоподібні намети. Ця зона заповнена музикою, мистецтвом і смаколиками, де проводять час сім'ї усміхнених людей", - зазначає видання.

Але на відміну від Стокгольма минулого року, на вході до містечка Євробачення встановлені металошукачі і скрізь чатує поліція, пише Irish Times.

"Вчора один солдат був убитий і дев'ять отримали поранення, - розповів виданню український письменник Андрій Курков. - "Це офіційно. Скільки неофіційно - не знає ніхто."

"Євробачення - це просто розвага, - вважає він. - Але воно дуже важливе. Воно створює враження, що життя триває, майже, як завжди. Це одна з дуже небагатьох хороших новин для України, яка гостро потребує хороших новин".

"У кінці Хрещатика розташувалася Арка Різноманітності - пам'ятник радянської епохи, нещодавно перефарбований в кольори веселки. Проект поки що незавершений через скарги і залякування з боку невеликої ультраправої групи", - веде далі Irish Times.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Минулорічна переможиця Джамала виступили на відкритті першого конкурсного дня

Молода киянка Олена Матковська пояснила: "Це сталося через літніх людей. Вони виросли при диктатурі. Я думаю, що коли остання людина, народжена в СРСР, помре, менталітет України зміниться. Ми будемо європейцями".

Як і Курков, вона переконана, що молоді українці, принаймні поза межами східних регіонів країни, бачать своє майбутнє в Європі.

"Ми хочемо показати європейцям, що ми може й бідні, але ми європейська нація і здатні зробити будь-що на європейському рівні", - підсумовала пані Матковська.

Молдова "порвала всіх"

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Молдавські ЗМІ радіють першому успіху представників цієї країни на цьогорічному Євробаченні. Це й не дивно, адже вдача відверталася від сусідки України три роки поспіль - востаннє Молдова виходила в фінал пісенного конкурсу 2013-го.

"Молдавський гурт SunStroke Project в півфіналі Євробачення "порвав" всіх", - повідомляє найпопулярніша щоденна газета країни Комсомольская Правда в Молдове.

Газета у захваті від виступу групи SunStroke Project, яка виконала запальну пісню "Hey Mamma!".

"Композиція, очевидно, припала європейському слухачу до смаку - вона сильно вирізнялася на тлі більшості пісень, що звучали того вечора. На загал наші хлопці явно виглядали фаворитами".

"Хто знає, може в цьому році колектив побореться за перемогу?" - висловлює сподівання Комсомольская Правда в Молдове.

Газета нагадує, що SunStroke Project вже брали участь в Євробаченні 2010 року. Щоправда, тоді музиканти посіли лише 22 місце.

Звільнення Комі - чому зараз?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп звільнив голову ФБР Джеймса Комі

Про несподіване звільнення очільника американського Федерального Бюро Розслідувань Джеймса Комі пише британська Independent.

Видання повідомляє, що у відповідь на рішення Дональда Трампа позбутися керівника однієї з головних правоохоронних структур країни лідер демократів у Сенаті Чак Шумер закликав до призначення спеціального незалежного прокурора, який би очолив розслідування можливих зв'язків команди Трампа з Росією.

Пане президенте, при всій повазі, ви робите велику помилку. Чому саме зараз? Чому це сталося сьогодні? Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті

Пан Шумер поставив питання про те, коли саме Трамп вирішив звільнити Комі.

"Пане президенте, при всій повазі, ви робите велику помилку, - цитує його Independent. - Чому саме зараз? Чому це сталося сьогодні?"

Пан Шумер припустив, що звільнення Комі сталося на фоні прогресу у розслідуванні зв'язків з Росією.

"Чи не підійшло воно занадто близько до помешкання президента?" - запитав він.

Новий "Вотергейт"

"Відлуння Вотергейту", скандалу, що призвів до імпічменту президента США Річарда Ніксона 1973 року, побачила у звільненні Джеймса Комі New York Times.

"Жорстко відсторонивши його, президент Tрамп звільнив людину, яка, можливо, допомогла йому стати президентом. Водночас ця ж людина потенційно становила найбільшу загрозу його президентству", - пише газета.

Видання пригадує, що саме Комі оприлюднив інформацію про електронне листування Гілларі Клінтон у вирішальний момент президентських виборів 2016 року. Багато прихильників пані Клінтон вважають, що саме цей фактор і вирішив долю перегонів.

New York Times розповідає, що, як і Трамп, свого часу Ніксон звільнив тодішнього спеціального прокурора, коли той зажадав додаткової інформації щодо незаконного проникнення до готелю "Вотергейт".

Чи допомогло це Ніксону уникнути відповідальності? Кінець історії відомий всім. Цей політичний скандал закінчився відставкою президента Ніксона.

Звільнення директора ФБР в процесі ТАКОГО розслідування - то вже вихід за всі нормальні рамки. New York Times

"Рішення (Трампа. - Ред.) приголомшило членів обох партій, які розглядають це як нахабний вчинок, що напевне роздмухає і так політично вибухонебезпечне розслідування", - веде далі New York Times.

"Попри всі свої нетрадиційні кроки протягом майже чотирьох місяців на посаді президента, пан Трамп досі здатний шокувати, але звільнення директора ФБР в процесі ТАКОГО розслідування - то вже вихід за всі нормальні рамки", - підсумовує газета.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС