Огляд ЗМІ: Трамп "оголосив війну" працівникам ФБР?

Копирайт изображения Reuters Image caption Голова ФБР розповів сенаторам, що його агенція розслідує можливе втручання Росії у передвиборчу кампанію у США

Іноземна преса розмірковує над наслідками звільнення голови ФБР Джеймса Комі, обговорює зустріч Сергія Лаврова з Рексом Тіллерсоном і Дональдом Трампом та розповідає про те, чому залежність від соцмереж рівноцінна нікотиновій.

Трамп "оголосив війну"?

Звільненням очільника американського Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі Дональд Трамп "фактично оголосив війну" багатьом співробітникам агентства. Таку думку в коментарі Washington Post висловив один з агентів американських спецслужб.

Він каже, що у ФБР не скоро забудуть крок американського президента.

Дії пана Трампа викликали гнів та "певне відчуття страху" серед співробітників агентства, пише видання.

Так, за словами президента асоціації агентів ФБР Томас О'Коннора, звільнення пана Комі стало "ударом нижче пояса".

Більшість співробітників агентства розгнівані та кажуть, що обставини, за яких звільнення відбулося, завдали більше шкоди незалежності ФБР, ніж будь-які дії пана Комі протягом останніх трьох років.

В оточенні ж президента США кажуть, що пан Комі неправильно зрозумів причину звільнення.

Колишній політичний радник пана Трампа Сем Нанберг каже, що екс-голова ФБР помиляється, якщо думає, що причиною його звільнення став початок розслідування імовірного втручання Росії у передвиборчу кампанію США.

"На мою думку, президент мав би звільнити пана Комі ще у день, коли той склав присягу", - цитує газета пана Нанберга.

"Жодних правил"

Звільнення Джеймса Комі може "зійти з рук" президенту США, вважає оглядач Times Девід Ааранович.

"Трамп знає, що насправді не існує жодних правил", - пише він у своїй колонці.

Трамп знає, що насправді не існує жодних правил Times

З одним сперечатися важко, пише оглядач: "Трамп ненавидить цю російську справу і конче хоче покласти їй край".

А от пан Комі був налаштований довести розслідування до кінця, зазначає автор.

Автор додає, що Дональд Трамп діє інстинктивно і, скоріше за все, слідує відомому вислову 37-го президента США Річарда Ніксона, який казав, що дії президента не можуть бути незаконними.

Насамкінець, пан Ааранович зазначає, що і господар Білого дому і багато хто серед республіканців вважають, що пресу та реакцію громадськості можна обійти зухвалістю та твітами.

"Якщо громадськість дозволить їм це, тоді їм багато що може зійти з рук, і зійде", - підсумовує оглядач Times.

"Незручний момент"

Копирайт изображения Reuters Image caption Зустріч Трампа і міністра зокордонних справ Росії Лаврова відбулась у середу в Овальному кабінеті Білого дому без журналістів

Лічені години відділяли звільнення очільника ФБР та зустріч Дональда Трампа з російськими високопосадовцями у Вашингтоні.

У такий "незручний момент" президент США приймав у себе міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та російського посла у США Сергія Кисляка, пише New York Times.

Жодного американського журналіста на зустріч не пустили, тож про подробиці перемовин світ дізнався лише через висвітлення події російським інформаційним агентством ТАСС, зазначає газета.

Окрім цього, Держдепартамент не виступив з брифінгом за результатами переговорів. Натомість пан Лавров, який добре знає, як працювати зі ЗМІ, запросив репортерів до російського посольства поставити запитання, які їх цікавлять.

Головною темою спілкування з пресою стали кадрові зміни в ФБР. Та російський міністр розраховував не на це, зазначає видання.

"Попри піднесений стан пана Лаврова, реальність виглядала дещо інакше від того, чого очікував Кремль", - пише New York Times.

Замість того, щоб сяяти у світлі питань, які б дали змогу сконцентрувати увагу ЗМІ на планах Росії принести мир до Сирії, пан Лавров був змушений відповідати на хвилю запитань щодо наслідків звільнення Джеймса Комі.

"Вони сприймають це як небажане відвернення уваги, що ще більше посилює резонанс російської справи", - газета цитує експерта з міжнародних відносин Володимира Фролова.

Чи принесе зустріч у Вашингтоні якісь результаті, наразі незрозуміло, та у Москві, це принаймні можуть використати, щоб показати, що Росію радо приймали у Білому домі, зазначає видання.

Мережева залежність

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Залежність від соціальних мереж може бути такою ж потужною, як від нікотину чи шоколаду, свідчать результати експерименту, проведеного дослідниками з Університету Амстердаму.

Деяким людям достатньо побачити логотип Facebook, аби перейти у збуджений стан, повідомляє Daily Mail.

Результати експерименту за участю 200 людей показали, що в активних користувачів цієї соціальної мережі її логотип викликав "гедоністичні реакції". Натомість ті люди, які рідко заходять у соцмережу, такі реакції не демонтсрували.

За словами доктора Бренди Вайдерголд, результати цього дослідження збігаються з тими, які науковці отримували від вивчення залежності від шоколаду та нікотину.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС.