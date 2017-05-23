"Це жах" - британська преса про вибух у Манчестері
Британська преса шокована вибухом на Manchester Arena, який забрав понад 20 життів - переважно молодих.
"Ніч агонії"
Газета Manchester Evening News виклала на першу шпальту велике фото пораненої дівчини із написом "Жах на арені".
Видання написало, що це була "ніч агонії" для міста: "Підлітки тікали у паніці. Поліція вважає, що це - акт тероризму."
"Це один із найсумніших днів для Манчестера", - написала Manchester Evening News на своїй сторінці у Twitter.
"Вбивство в Манчестері"
Багато газет Великої Британії відкликали з друку свої ранкові випуски після того, як уночі стало відомо про вибух на концерті співачки Аріани Гранде, повідомляє Guardian.
Саме видання поставило на першу сторінку статтю під заголовком "Вбивство в Манчестері: щонайменше 19 загинули від вибуху на арені".
Газета публікує слова підтримки постраждалим, які надійшли від самої виконавиці та інших зірок світової музичної сцени. "Мені погано. Із глибини мого серця - мені дуже шкода. Я не маю слів", - написала Аріана Гранде у Twitter.
"Думки, молитви і сльози за всіх людей, які постраждали у Манчестерській трагедії сьогодні. Надсилаю їм свою любов", - так висловила співчуття співачка Тейлор Свіфт.
Виконавець Бруно Марс написав у мікроблозі: "Жодні слова не можуть описати, що я відчуваю через те, що сталося в Манчестері; не можу повірити, що світ, в якому ми живемо, може бути такий жорстокий".
"Діти, підлітки та їхні батьки"
Серед жертв вибуху - переважно "маленькі діти, підлітки та їхні батьки", пише Independent.
Видання пояснює, що американська поп-співачка Гранде, яка виступала того фатального вечора, популярна переважно серед молоді. Стадіон Manchester Arena був вщент заповнений юними фанатами, адже на перше шоу Аріани у Великій Британії продали всі квитки.
Видання пише, що в паніці, спричиненій вибухом, багато дітей не могли знайти батьків, а відтак серед ночі готель Holiday Inn, розташований біля арени, приймав переляканих дітлахів на ночівлю.
Independent цитує поліцію Манчестера, яка припускає, що вибухівку підірвав смертник.
"Якщо це підтвердиться, цей інцидент стане найбільш смертоносним від атак 7 липня 2005 року, коли загинули 52 людини", - зазначає видання.
Допомога прийшла швидко
Про те, як відреагували на вибух на Manchester Arena мешканці міста, розповідає газета Telegraph.
Через соцмережі, використовуючи хештег #roomformanchester, вони почали пропонувати відвідувачам концерту, які не змогли дістатися додому, переночувати у себе.
Мер міста Енді Бернем написав у Twitter: "Якщо ви опинилися в цьому районі, то можете за хештегом #RoomForManchester знайти готель або притулок, який пропонують жителі нашого великого міста".
Telegraph пише, що тим, хто застряг в районі Manchester Arenа, таксисти пропонували безкоштовно відвезти додому.
Ну, а тим, хто просто потребував плеча, аби виплакатися, житель Манчестера під ніком Cal (@Panayisalad) написав: "Будь-хто в Манчестері, хто чекає на батьків, кому треба десь пересидіти, подзвонити тощо, ідіть просто до мене. У нас є чай!"
Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС