"Це жах" - британська преса про вибух у Манчестері

Копирайт изображения AFP Image caption Жінка, яка принесла квіти до місця трагедії, розмовляє з поліцією

Британська преса шокована вибухом на Manchester Arena, який забрав понад 20 життів - переважно молодих.

"Ніч агонії"

Газета Manchester Evening News виклала на першу шпальту велике фото пораненої дівчини із написом "Жах на арені".

Видання написало, що це була "ніч агонії" для міста: "Підлітки тікали у паніці. Поліція вважає, що це - акт тероризму."

"Це один із найсумніших днів для Манчестера", - написала Manchester Evening News на своїй сторінці у Twitter.

"Вбивство в Манчестері"

Багато газет Великої Британії відкликали з друку свої ранкові випуски після того, як уночі стало відомо про вибух на концерті співачки Аріани Гранде, повідомляє Guardian.

Саме видання поставило на першу сторінку статтю під заголовком "Вбивство в Манчестері: щонайменше 19 загинули від вибуху на арені".

Газета публікує слова підтримки постраждалим, які надійшли від самої виконавиці та інших зірок світової музичної сцени. "Мені погано. Із глибини мого серця - мені дуже шкода. Я не маю слів", - написала Аріана Гранде у Twitter.

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"Думки, молитви і сльози за всіх людей, які постраждали у Манчестерській трагедії сьогодні. Надсилаю їм свою любов", - так висловила співчуття співачка Тейлор Свіфт.

Виконавець Бруно Марс написав у мікроблозі: "Жодні слова не можуть описати, що я відчуваю через те, що сталося в Манчестері; не можу повірити, що світ, в якому ми живемо, може бути такий жорстокий".

"Діти, підлітки та їхні батьки"

Серед жертв вибуху - переважно "маленькі діти, підлітки та їхні батьки", пише Independent.

Видання пояснює, що американська поп-співачка Гранде, яка виступала того фатального вечора, популярна переважно серед молоді. Стадіон Manchester Arena був вщент заповнений юними фанатами, адже на перше шоу Аріани у Великій Британії продали всі квитки.

Видання пише, що в паніці, спричиненій вибухом, багато дітей не могли знайти батьків, а відтак серед ночі готель Holiday Inn, розташований біля арени, приймав переляканих дітлахів на ночівлю.

Копирайт изображения AFP Image caption Дівчинка у футболці з концерту Гранде виходить із готелю біля арени вранці після вибуху

Independent цитує поліцію Манчестера, яка припускає, що вибухівку підірвав смертник.

"Якщо це підтвердиться, цей інцидент стане найбільш смертоносним від атак 7 липня 2005 року, коли загинули 52 людини", - зазначає видання.

Допомога прийшла швидко

Про те, як відреагували на вибух на Manchester Arena мешканці міста, розповідає газета Telegraph.

Через соцмережі, використовуючи хештег #roomformanchester, вони почали пропонувати відвідувачам концерту, які не змогли дістатися додому, переночувати у себе.

Тим, хто застряг у районі Manchester Arenа, таксисти пропонували безкоштовно відвезти додому Telegraph

Мер міста Енді Бернем написав у Twitter: "Якщо ви опинилися в цьому районі, то можете за хештегом #RoomForManchester знайти готель або притулок, який пропонують жителі нашого великого міста".

Telegraph пише, що тим, хто застряг в районі Manchester Arenа, таксисти пропонували безкоштовно відвезти додому.

Ну, а тим, хто просто потребував плеча, аби виплакатися, житель Манчестера під ніком Cal (@Panayisalad) написав: "Будь-хто в Манчестері, хто чекає на батьків, кому треба десь пересидіти, подзвонити тощо, ідіть просто до мене. У нас є чай!"

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС