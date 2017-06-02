Тижневики: "криза трьох років" Порошенка

Стратегічні плани Петра Порошенка, його потенційні опоненти на виборах 2019 року та сумнівний "напад патріотизму" жителів Донбасу, що переїхали до Росії, - теми українських тижневиків.

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Місія (не)здійсненна

У третю річницю президентства Петра Порошенка "Фокус" розмірковує на тему його можливого переобрання у 2019 році.

На думку автора статті, глава держави давно вирішив висувати свою кандидатуру і "не розглядає всерйоз варіант з пошуком наступника". "До того ж вагомих причин завчасно відмовлятися від другого терміну немає: незважаючи на всі промахи, за три роки президентства він досі залишається найрейтинговішим політиком країни", - пише "Фокус".

Видання підкреслює, що демократично переобратися Порошенко може лише двома способами: довести виборцям, що він кращий за інших, або, навпаки, переконати народ, що всі решта гірші за нього. Існує і третій шлях, пов'язаний з зачисткою політичного поля, репресіями проти опозиції тощо. Але, на думку тижневика, такий план завадить реалізувати суспільство і Захід, підтримку якого президент не може втратити.

От і виходить, що реалістичних методів завоювання народної любові у президента немає, або ж він не готовий їх задіювати Тижневик "Фокус"

Головною своєю перемогою Порошенко, ймовірно, називатиме безвізовий режим з ЄС. Однак, як пише "Фокус", отримати від нього електоральні дивіденди буде складно. По-перше, українці більше переймаються пошуком грошей на візити до Європи, ніж візами, а по-друге, у 2019-му році безвіз для країни стане звичною справою, наголошує видання.

На тлі відсутності інших євроінтеграційних проривів принести перемогу могло б повернення Донбасу та Криму, відзначає тижневик. Але це завдання "найближчими роками також не виглядає здійсненним", зауважує автор.

"От і виходить, що реалістичних методів завоювання народної любові у президента немає, або ж він не готовий їх задіювати", - пише "Фокус". І додає, що в такому разі стратегічним завданням є отримання зручного суперника у другому турі виборів. "В адміністрації Порошенка зручними кандидатами вважають насамперед Юрія Бойка та Вадима Рабиновича", - відзначає тижневик.

У європейському тренді

Копирайт изображения UNIAN Image caption Головним опонентом президента є саме Юлія Тимошенко, а не відверто проросійські кандидати, вважають ЗМІ

Про "кризу трьох років" Порошенка пише й "Український тиждень".

Видання зауважує, що нинішній глава держави опинився в ситуації, схожій на ті, з якими стикалися всі його попередники, однак "є і унікальні відмінності". "Нинішній президент усе-таки може говорити з регіоналами з позиції сили, це вони шукають шляхів домовитися з Банковою, а не навпаки", - відзначає автор.

Розмірковуючи про версії про нібито підготовку "зручного" опонента на виборах 2019 року, часопис радить не "переоцінювати рівень ручного управління у виборчому процесі".

Нинішній президент усе-таки може говорити з регіоналами з позиції сили, це вони шукають шляхів домовитися з Банковою, а не навпаки "Український тиждень"

"А якщо спиратися не на версію "втаємничиних", а на актуальну соціологію, то головним опонентом нинішнього глави держави є саме Юлія Тимошенко, а не відверто проросійські кандидати. Тож виходить, що Порошенко сьогодні опинився не так перед викликами аналогій 20-річної давності, як перед загальноєвропейським трендом протистояння популістам, і тут уже не зарадять політтехнологи з попередніх епох", - вважає "Український тиждень".

Тижневик зазначає, що "криза середнього президентського віку" стає певним моментом істини, адже "після неї можливий або різкий стрибок угору, або стрімка деградація".

"Напад патріотизму"

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Про "напад патріотизму", що трапився з жителями Донбасу, які перебралися до Росії, пише "Новое время".

Тижневик відзначає, що "забувши про ідеологію", вони вишикувалися у чергу перед посольством України в Москві, щоб отримати біометричні паспорти і разом з ними "вільний доступ до Європи".

"Люди, які перебралися з України до Росії, прихильники донецько-луганського сепаратизму, адепти "русского мира" і багато інших - усі вони юрбилися тут, в оточенні тризубів і жовто-блакитних прапорців, бажаючи отримати український біометричний паспорт, що відкриває безвізовий шлях у Європу", - пише видання.

Автор статті цитує російського журналіста Родіона Тунінського, який на власні очі бачив натовп українців і нібито почув там характерний діалог у черзі. "Співробітник консульства запропонував одному з претендентів на безвіз оформити паспорт в Україні - мовляв, у Москві для цього йому не вистачає документів. А у відповідь почув гнівну тираду: "Ви що, з глузду з'їхали? Як я можу туди поїхати? Я в Луганську проти вас воюю. Мене туди не пустять", - передає слова Тунінського видання.

Прихильники донецько-луганського сепаратизму, адепти "русского мира" і багато інших - усі вони юрбилися тут, в оточенні тризубів і жовто-блакитних прапорців, бажаючи отримати український біометричний паспорт "Новое время"

В українському МЗС підтверджують "підвищений попит на українські документи з боку російських українців", відзначає "Новое время". При цьому кількість прохачів закордонних паспортів на сході України та території, дотичній до Криму, теж зростає. І, як пише автор, вони активно звертаються до посередницьких фірм.

"Посередники "вирішують" не тільки питання черг. Ті з них, з ким спілкувалося "Новое время", запевнили: з їхньою допомогою можна отримати біометричний паспорт з мінімальним пакетом документів - паспортом чи свідоцтвом про народження, а також ідентифікаційним кодом", - пише журнал.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC