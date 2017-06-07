Смерть приємніша, ніж думають - ЗМІ

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Іноземні ЗМІ пишуть про "приємні емоції" перед смертю, як народження доньки робить батька кращим та як алкоголь шкодить мозку.

Чи приємна смерть?

Американські вчені переконані, що люди перед смертю "переживають набагато приємніші емоції, ніж можна очікувати", пишеTelegraph.

За словами дослідника Курта Грея з Університету Північної Кароліни, "смерть менш сумна і жахлива та приємніша, ніж думають".

Вчені дослідили блоги смертельно хворих і засуджених до смертної кари та стверджують, що чим ближча людина до смерті, тим позитивніші слова вона використовує, зокрема, концентруючись на релігії та родині.

"Люди надзвичайно адаптивні, як фізично, так і емоційно, і ми продовжуємо займатися повсякденними справами, попри на наближення смерті.

"У нашій уяві смерть самотня і не має сенсу, але останні дописи в блогах смертельно хворих пацієнтів та останні слова засуджених до смерті сповнені любов'ю, дружбою і сенсом", - стверджує професор Грей.

Науковець зауважує, що в сьогоднішньому суспільстві смерть вважається чимось жахливим і трагічним, але, зрештою, "зустріч зі старою з косою може бути не такою вже й жахливою", пише Telegraph.

Донька робить батька кращим?

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Чоловіки, в яких народжуються дівчатка, мають "більше причин відкоркувати шампанське", пише Daily Mail.

Видання наводить результати дослідження Гарвардської школи бізнесу, за яким дівчинка приносить в життя батька цілу низку переваг.

По-перше, донька допоможе татові краще зрозуміти жінок, адже спілкування з дівчинкою потребує вміння вести перемовини, а не фізичної сили, як у випадку з хлопчиками.

"Із сином батько може бути більш схильним до того, щоби поводитися з ним як зі своєю маленькою копією. Та коли в чоловіка є донька, він мусить вийти за межі себе", - каже психолог Емма Сітрон.

Крім того, доньки подовжують життя батькам, веде далі видання. Так, за дослідженням польських учених, чоловіки, за якими в старості доглядають доньки, живуть мінімум на півроку довше.

Доньки можуть так сильно впливати на батька, що той перетворюється на фемініста Daily Mail

Окрім цього, доньки змінюють соціальну поведінку батька. Так, за даними вчених, отримати підвищення зарплатні легше у боса, який має доньку, а не сина.

Більше за те, доньки можуть так сильно впливати на батька, що той перетворюється на фемініста, як ось колишній президент США Барак Обама, який публічно визнав цей факт. Він також заявив, що саме розмови з доньками допомогли йому змінити ставлення до одностатевих шлюбів.

Спілкування з донькою викликає у батька бажання змінити світ на краще, кажуть науковці Університету Маямі. На їхню думку, чоловіки більше піклуються про людей на роботі, а керівники компаній витрачають майже на 15% більше на різноманітні соціальні програми.

Втім, від стосунків батька й доньки виграє й дівчинка. Згідно з дослідженнями вчених, спілкування з батьком підвищує самооцінку та емпатію дівчат, а також сприяє кращій соціальній інтеграції, Daily Mail.

Алкоголь руйнує мозок?

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Навіть помірне вживання алкогольних напоїв може нашкодити мозку, пише Guardian з посиланням на дослідження англійських вчених.

Фахівці Оксфордського університету та Університетського коледжу Лондона понад 30 років спостерігали за кількістю спожитого алкоголю та когнітивною функцією 550 чоловіків і жінок.

Наприкінці дослідження науковці зробили МРТ-скан мізків учасників і з'ясували, що зменшення гіпокампа - частини головного мозку, яка бере участь у механізмах формування емоцій та консолідації пам'яті - було суттєвішим у людей, які частіше перехиляли чарку.

Крім того, піддослідні, які були більш схильними до вживання алкоголю, мали гірші показники у тесті на мовну компетенцію - коли за хвилину просять назвати якомога більше слів, які починаються з однієї літери.

"Ми знали, що надмірне вживання алкоголю є поганим для здоров'я мозку, але не знали, що вживання навіть на помірному рівні є шкідливим", - каже співавторка дослідження Аня Топівала.

Втім, далеко не всі її колеги погоджуються з результатами роботи.

На думку Елізабет Култхард з Університету Брістоля, дослідження не довело, що алкоголь є шкідливим для мозку, а доктор Дуг Браун, який досліджує хворобу Альцгеймера, зауважив, що висновки науковців не означають, що всі мають миттєво стати непитущими, пише Guardian.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС