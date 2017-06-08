ЗМІ про свідчення Комі: чи буде "Трампгейт"?
8 червня провідні світові ЗМІ аналізують, які наслідки для президента США Дональда Трампа матимуть свідчення колишнього голови ФБР Джеймса Комі в Сенаті.
"Чекаю відданості"
Аналізуючи свідчення Комі, колумніст New York Times пише, що Трамп "намагався втручатися в діяльність правоохоронної системи".
За словами екс-директора ФБР, він мав дев'ять розмов із президентом віч-на-віч за чотири місяці. Водночас із Бараком Обамою Комі зустрічався в такому форматі лише двічі.
Кількість і регулярність зустрічей "бентежила" чиновника настільки, що після однієї з них він навіть просив генпрокурора "запобігти подальшому прямому спілкуванню між президентом і мною".
Втім, окрім частоти зустрічей, непокоїв Комі і зміст розмов. Так, під час однієї з них Трамп начебто заявив, що "потребує відданості" та "очікує відданості".
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"Давайте не заморочуватися юридичними тонкощами. Було чи не було протизаконно з боку Трампа наполягати на тому, щоб Комі зупинив розслідування зв'язків Росії з Майком Флінном, звільненого з посади радника із нацбезпеки, це було абсолютно неприпустимо. Існує стійка закономірність: зневага Трампа до системи законів, якою, і це неймовірно, він зараз керує", - пише колумніст.
Перешкоджання правосуддю?
"Чи перешкоджав Дональд Трамп правосуддю?" - під таким заголовком вийшла стаття у Guardian.
Видання опитало низку експертів.
"Достовірні свідчення Комі посилюють моє переконання, що президент намагався вплинути і навіть завершити поточне розслідування серйозних протиправних дій Флінна та інших осіб, близьких до президента. Це утворює перешкоджання правосуддю", - заявив професор Гарвардського університету Лоренс Трайб.
Погоджується з експертом і редактор впливово юридичного блогу Бенджамін Віттс. "Комі описує поведінку, яке суспільство, віддане верховенству права, просто не може прийняти в президенті", - каже він.
Водночас Річард Пейнтер, колишній радник в адміністрації президента Буша, вважає, що для звинувачень проти Трампа потрібно більше доказів.
"Головне питання, чи була загроза звільнити Комі, якби він відмовився робити те, що йому казали. Думаю, що прохання про відданість як умова працевлаштування, випадки, коли він просить його (Комі. - Ред.) припинити розслідування і той факт, що його насправді звільнили, є сильним доказом того, що Трамп дав Комі зрозуміти: його звільнять, якщо він не припинить розслідування", - каже експерт.
Водночас він додає, що цього може бути недостатньо, аби переконати суд присяжних, пише Guardian.
Чи буде Трампгейт?
Колишній голова розвідки США Джеймс Клеппер вважає, що скандал із Трампом може стати гучнішим за Вотергейт, через який пішов у відставку Річард Ніксон, пише Daily Mail.
"На мою думку, Вотергейт насправді блякне порівняно з тим, із чим ми зіткнулися зараз", - каже Клеппер. Він вважає, що звільнення Комі продемонструвало "повну неповагу до незалежності та автономії ФБР".
За словами колишнього розвідника, Трамп поводиться навіть гірше за Ніксона, коли повідомляє секретні розвідувальні дані Росії.
"Повідомлення важливої розвідувальної інформації росіянам та компрометація свого джерела президентом-республіканцем - це або невігластво або неповага. В будь-якому разі, це проблема", - цитує Клеппера Daily Mail.
Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС