ЗМІ про вибори у Британії: це гірше за "брекзит"
В огляді:
- Independent: політичне розчарування
- Times: безлад та хаос
- Європейські ЗМІ: "ляпас" для Мей
Independent: політичне розчарування
"Тотальний хаос" очікує на Велику Британію з огляду на попередні результати дострокових парламентських виборів, пише журналіст Independent Макс Бенвелл.
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"Якщо дані екзит-полів виявляться точними, можна говорити про те, що ці вибори можуть стати одним із найбільших політичних розчарувань в історії Британії, що перевершить навіть брекзит", - пише автор.
Попередні цифри шокували країну, додає журналіст. Адже цей результат свідчить, що в парламенті не буде більшості.
Наслідки цього можуть призвести до хаосу, особливо з огляду на те, що до початку переговорів про вихід країни з ЄС лишилися лічені дні, а перемовини про формування уряду можуть затягтися, припускає пан Бенвелл.
Автор не виключає, що за таких обставин Тереза Мей може подати у відставку. Це, у свою чергу, призведе до "буремного періоду боротьби за владу".
І хоча наразі важко з впевненістю говорити, чи піде прем'єр з посади, принаймні про одне можна вже говорити точно: результат цих виборів не піде на користь пані Мей, підсумовує автор.
Times: безлад та хаос
Схожу думку висловлює і оглядач Times Філ Колінс. Журналіст нагадує, що країна стоїть на порозі вкрай важливих переговорів щодо виходу з ЄС за фактичної відсутності уряду. І навряд чи він буде сформований до того, як вони розпочнуться.
Автор розмірковує над результатами перебування при владі консерваторів, і робить висновок, що за сім років у країні зчинився безлад.
"Єдиною втіхою для пана (Девіда) Кемерона може бути те, що пані Мей перейняла на себе роль найбільш успішного творця хаосу", - каже він.
На думку автора, британській прем'єрці не варто було оголошувати про вибори. Це лише продемонструвало наскільки вона переоцінила свої можливості.
"Пиха прем'єр-міністра, схильність до побудови короткотермінових планів та хвиля участі молодих виборців у голосуванні вирішили її долю", - вважає пан Колінс.
Оглядач Times звертає увагу на те, що у цих виборах проголосувала надзвичайно велика кількість молоді. У цьому він бачить "реванш" за референдум щодо виходу країни з ЄС, долю якого переважно вирішило старше покоління.
Насамкінець, пан Колінс каже, що Британія нізащо не має пробачити консерваторам того, що вони зробили з країною, а на пані Мей має чекати "відповідне покарання".
Європейські ЗМІ: "ляпас" для Мей
Решта європейських ЗМІ теж закцентували увагу на поразці британського прем'єра у виборах, прогнозуючи для неї непевне політичне майбутнє.
Так, французька Le Figaro припустила, що "дні пані Мей на Даунінг-стріт полічені".
"Лівий лідер лейбористів забезпечив собі видовищне та потужне повернення, що надає йому можливість закріпити за собою впливові позиції", - пише газета про Джеремі Корбіна.
Інше французьке видання Liberation пише, що Тереза Мей "програла у власній грі" та описує вибори, як "катастрофу" для консерваторів.
Австрійська Die Presse дала більш жорстку оцінку ситуації, назвавши результат голосування "ляпасом" для британської прем'єрки.
А іспанська La Vanguardia написала, що пані Мей "зазнала важкого удару" на виборах.
Німецька преса, у свою чергу, сфокусувалася на долі перемовин Британії з ЄС щодо "брекзиту". Sueddeutsche Zeitung пише, що вибори не вплинуть на курс країни на вихід з ЄС, адже і консерватори, і лейбористи обіцяли у своїх передвиборчих програмах, що країна завершить процес "брекзиту" у 2019 році.
Натомість Die Welt зауважила, що втрата консерваторами більшості позначиться на процедурі виходу країни з ЄС.
У скандинавських ЗМІ простежуються схожі настрої. Так, норвезьке видання VG передбачає, що позиції Британії у переговорах з ЄС послабляться. А шведська Aftonbladet у статті під заголовком "Мей припустилася грубої помилки" ставить під питання політичне майбутнє країни та піддає сумніву можливість керувати країною без парламентської більшості.
Служба моніторингу ВВС