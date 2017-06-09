ЗМІ про вибори у Британії: це гірше за "брекзит"

В огляді:

Independent: політичне розчарування

Times: безлад та хаос

Європейські ЗМІ: "ляпас" для Мей

Копирайт изображения Getty Images

Independent: політичне розчарування

"Тотальний хаос" очікує на Велику Британію з огляду на попередні результати дострокових парламентських виборів, пише журналіст Independent Макс Бенвелл.

"Якщо дані екзит-полів виявляться точними, можна говорити про те, що ці вибори можуть стати одним із найбільших політичних розчарувань в історії Британії, що перевершить навіть брекзит", - пише автор.

Попередні цифри шокували країну, додає журналіст. Адже цей результат свідчить, що в парламенті не буде більшості.

Наслідки цього можуть призвести до хаосу, особливо з огляду на те, що до початку переговорів про вихід країни з ЄС лишилися лічені дні, а перемовини про формування уряду можуть затягтися, припускає пан Бенвелл.

Автор не виключає, що за таких обставин Тереза Мей може подати у відставку. Це, у свою чергу, призведе до "буремного періоду боротьби за владу".

І хоча наразі важко з впевненістю говорити, чи піде прем'єр з посади, принаймні про одне можна вже говорити точно: результат цих виборів не піде на користь пані Мей, підсумовує автор.

Times: безлад та хаос

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи подасть у відставку Тереза Мей?

Схожу думку висловлює і оглядач Times Філ Колінс. Журналіст нагадує, що країна стоїть на порозі вкрай важливих переговорів щодо виходу з ЄС за фактичної відсутності уряду. І навряд чи він буде сформований до того, як вони розпочнуться.

Автор розмірковує над результатами перебування при владі консерваторів, і робить висновок, що за сім років у країні зчинився безлад.

"Єдиною втіхою для пана (Девіда) Кемерона може бути те, що пані Мей перейняла на себе роль найбільш успішного творця хаосу", - каже він.

Єдиною втіхою для Кемерона може бути те, що Мей перейняла на себе роль найбільш успішного творця хаосу. Times

На думку автора, британській прем'єрці не варто було оголошувати про вибори. Це лише продемонструвало наскільки вона переоцінила свої можливості.

"Пиха прем'єр-міністра, схильність до побудови короткотермінових планів та хвиля участі молодих виборців у голосуванні вирішили її долю", - вважає пан Колінс.

Оглядач Times звертає увагу на те, що у цих виборах проголосувала надзвичайно велика кількість молоді. У цьому він бачить "реванш" за референдум щодо виходу країни з ЄС, долю якого переважно вирішило старше покоління.

Насамкінець, пан Колінс каже, що Британія нізащо не має пробачити консерваторам того, що вони зробили з країною, а на пані Мей має чекати "відповідне покарання".

Європейські ЗМІ: "ляпас" для Мей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джеремі Корбін забезпечив собі видовищне та потужне повернення, пише Le Figaro

Решта європейських ЗМІ теж закцентували увагу на поразці британського прем'єра у виборах, прогнозуючи для неї непевне політичне майбутнє.

Так, французька Le Figaro припустила, що "дні пані Мей на Даунінг-стріт полічені".

"Лівий лідер лейбористів забезпечив собі видовищне та потужне повернення, що надає йому можливість закріпити за собою впливові позиції", - пише газета про Джеремі Корбіна.

Інше французьке видання Liberation пише, що Тереза Мей "програла у власній грі" та описує вибори, як "катастрофу" для консерваторів.

Австрійська Die Presse дала більш жорстку оцінку ситуації, назвавши результат голосування "ляпасом" для британської прем'єрки.

А іспанська La Vanguardia написала, що пані Мей "зазнала важкого удару" на виборах.

Німецька преса, у свою чергу, сфокусувалася на долі перемовин Британії з ЄС щодо "брекзиту". Sueddeutsche Zeitung пише, що вибори не вплинуть на курс країни на вихід з ЄС, адже і консерватори, і лейбористи обіцяли у своїх передвиборчих програмах, що країна завершить процес "брекзиту" у 2019 році.

Натомість Die Welt зауважила, що втрата консерваторами більшості позначиться на процедурі виходу країни з ЄС.

У скандинавських ЗМІ простежуються схожі настрої. Так, норвезьке видання VG передбачає, що позиції Британії у переговорах з ЄС послабляться. А шведська Aftonbladet у статті під заголовком "Мей припустилася грубої помилки" ставить під питання політичне майбутнє країни та піддає сумніву можливість керувати країною без парламентської більшості.

Служба моніторингу ВВС