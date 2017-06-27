Українські мізки "тікають" до Ізраїлю - огляд ЗМІ

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Читайте в огляді світових ЗМІ 27 червня:

• куди "тікають" українські мізки,

• як Велика Британія планує захищати демократію,

• де падає і зростає підтримка Дональда Трампа,

• хто є найвпливовішим користувачем інтернету.

Куди "тікають" мізки з України?

Відповідь на це питання дає британська газета СityAM.

"Україна є найпопулярнішим місцем", звідки численні ізраїльські стартапи черпають креативну робочу силу, пише видання.

"Сильні традиції навчання математиці та інформатиці в багатьох країнах колишнього СРСР щороку дають Україні понад 20 тисяч випускників в галузі інформаційних технологій", - зазначає газета. Саме шляхом цього ізраїльські фірми заповнюють вакансії у секторі високих технологій.

Сильні традиції навчання математиці та інформатиці в багатьох країнах колишнього СРСР щороку дають Україні понад 20 тисяч випускників в галузі інформаційних технологій СityAM

СityAM розповідає, що стартапи є наразі головною рушійною силою в технологічній галузі Ізраїлю, яка своєю чергою є сектором економіки, що найшвидше зростає. Тож зрозуміло, чому цей сектор потребує додаткових рук. Себто мізків.

Урядове ізраїльське агентство з питань інновацій прогнозує дефіцит у 10 тисяч інженерів та програмістів протягом наступного десятиліття на ринку, де вже зараз працюють 140 тисяч. "Ізраїль втратить лідерські позиції, якщо цей дефіцит не буде заповненим", - цитує газета представницю агентства Ноа Аккера.

Хоча уряд Ізраїлю вживає заходів для стимулювання навчання працівників у своїй країні, одночасно ведеться робота щодо полегшення отримання відповідних віз іноземними працівниками. Наразі відомо, що близько 500 іноземних студентів з-за кордону, які вивчають науку та техніку в ізраїльських вищих навчальних закладах, зможуть працювати в компаніях країни після отримання освіти.

Як захистити демократію і мир

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Своїми думками щодо викликів для Британії ділиться на сторінках газети Daily Telegraph міністр оборони країни Майкл Феллон.

"Ми зіткнулися з жахливими сплесками тероризму вдома - у Манчестері, на Лондонському мосту, у Вестмінстері та у Фінсбурі Парку. Ми спостерігаємо відродження російської агресії за кордоном. Це відбувається на тлі зневаги до міжнародних норм, шляхом нападів на цивільних осіб та підриву демократії, де це можливо. Днями з кібератаками зіткнувся наш парламент. Це сталося після того, як вірус WannaCry завдав удару по функціонуванні Національної служби охорони здоров'я і сотнях тисяч людей на земній кулі", - так змалював очільник оборонного відомства країни безпекову ситуацію в Об'єднаному Королівстві та за його межами.

Ми спостерігаємо відродження російської агресії за кордоном Майкл Феллон , міністр оборони Британії

Пан Феллон відкинув заяви, що західноєвропейська демократія доживає останні дні.

"На нас нападають не тому, що ми зазнали невдачі, а через успіх наших цінностей", - переконаний він.

Міністр оборони зазначив, аби успішно протистояти атакам на демократію, треба чітко назвати джерела загрози. На його думку, до таких супротивників насамперед належить так звана "Ісламська держава" з її "культом смерті".

Другим джерелом загроз, на переконання пана Феллона, є Росія.

"Ми не вдаємося до евфемізмів, коли йдеться про Росію. Ми будемо продовжувати засуджувати її злочини в Сирії, Україні та інших країнах Європи. Хоча двері до діалогу залишаються відкритими, ця країна повинна довести, що вона є партнером миру", - цитує пана Феллона Daily Telegrap .

Міністр наголосив, що недостатньо просто говорити про загрози. Він повідомив, що новий уряд країни планує збільшити оборонні витрати, аби отримати "швидкі реактивні літаки п'ятого покоління F-35, бронетранспортери, нові підводні човни та два авіаносці".

"Ми повинні використовувати нашу військову потужність, щоб зробити світ більш безпечним для теперішнього і майбутніх поколінь", - заявив він.

Хто і як підтримує Трампа

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Довіра до американського президента як лідера вільного світу падає швидкими темпами, пише газета New York Times, посилаючись на опитування Центру Досліджень Пью.

Напередодні другого європейського турне Дональда Трампа, яке розпочнеться у Польщі на початку липня, соціологи опитали понад 40 тисяч респондентів по всьому світі щодо результатів першого півріччя очільника Білого Дому.

За результатами опитування, лише 22% громадян за межами США висловили підтримку курсу пана Трампа. Дії його попередника Барака Обами колись схвалювали 64% респондентів, повідомляє New York Times.

Різке падіння довіри до президента США на світовій арені особливо помітне серед деяких найближчих союзників Америки в Європі та Азії, а також в сусідніх Мексиці і Канаді Центр Досліджень Пью

"Різке падіння довіри до президента США на світовій арені особливо помітне серед деяких найближчих союзників Америки в Європі та Азії, а також в сусідніх Мексиці і Канаді", - цитує газета пояснювальну записку Центру Пью.

Лише 5% висловили підтримку пану Трампу у Мексиці. Це найнижчий показник із 37 країн, де проводилося опитування. В Канаді довіра до президента США скоротилася з 83% до 22%, що є найнижчим показником за 15 років.

Показово низькою є підтримка президента США серед "давніх американських друзів", зазначає New York Times.

У Швеції, приміром, Обамі довіряли 93% відсотки, а нині пану Трампу тільки 10. На 75% впала підтримка теперішнього президента у Німеччині та Нідерландах, на 71% в Південній Кореї, 70% у Франції, 68% в Іспанії та 57% у Британії.

Лише у двох країнах із 37-ми популярність пана Трампа зросла: в Росії та Ізраїлі - на 42% до 53% та на 7% до 56% відповідно. New York Times додає, що перший близькосхідний вояж пана Трампа також додав йому популярності в арабських країнах.

Хто на світі краще "твітить"?

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Американський тижневик Time склав список 25 найвпливовіших людей в інтернеті.

З політиків до нього потрапили російський опозиціонер Олексій Навальний і президент США Дональд Трамп.

Рішення включити Навального в список найвпливовіших людей в інтернеті Time пояснив тим, що "його канал YouTube з одним мільйоном фоловерів прорвав інформаційну блокаду Кремля", а також "надихнув масові антикорупційні протести".

Автори вважають, що Навальний і надалі буде покладатися на соціальні мережі, оскільки у нього немає доступу до державних телеканалів.

Журнал Time додав до списку президента США Дональда Трампа завдяки його дописам в соціальній мережі Twitter. Автори зазначають, що "в'їдливі" твіти пана Трампа шкодять йому як президенту, проте він залишається найпопулярнішим світовим лідером в соцмережах.

Ще однією героїнею року журнал назвав сирійську дівчинку Бану Алабед, яка писала повідомлення в соцмережах під час бомбардувань сирійського міста Алеппо. Автор книг про Гаррі Поттера, британська письменниця Джоан Роулінг, потрапила до списку Time через її критику популістів, в тому числі президента США Трампа і лідера британської партії UKIP Найджела Фараджа.

А перше місце в списку Time посіла американська модель і телеведуча Кріссі Тейген, яка зібрала 20 млн фоловерів в Twitter і Instagram, де вона писала про пластичну хірургію і церемонію вручення кінопремії "Оскар".

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС