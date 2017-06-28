Огляд ЗМІ: Манафорт отримав 17 млн за "ребрендинг Януковича"

В огляді іноземної преси:

Письмові свідчення Пола Манафорта

Що таке "Закон про іноземних агентів"

Найбільша кібератака проти України

Фальшива обкладинка журналу Time

Що визнав Манафорт?

Копирайт изображения Reuters Image caption Пол Манафорт був звільнений з посади керівника виборчого штабу Трампа через скандал, спричинений так званою "чорною бухгалтерською книгою Партії регіонів"

Колишній керівник виборчого штабу кандидата Дональда Трампа, Пол Манафорт, у письмовій формі визнав, що протягом 2012-14 років його консалтингова компанія отримала понад 17 мільйонів доларів від української Партії регіонів, повідомляє американська New York Times.

Газета нагадує, що пан Манафорт був звільнений з посади керівника виборчого штабу Трампа у розпал президентської кампанії 2016 року, через скандал, спричинений так званою "чорною бухгалтерською книгою Партії регіонів".

Книга містила інформацію про значні готівкові виплати, які начебто робила політична сила, очолювана колишнім президентом України Віктором Януковичем, аби просувати свої інтереси в Україні і за кордоном. Пан Манафорт тоді спростовував будь-які заяви про отримання готівки від українських політиків.

"Документ є фактичним запізнілим визнанням діяльності пана Манафорта в США на користь іноземного уряду в особі української Партії регіонів, про що він тоді нікому не повідомив, хоча це і є вимогою закону", - зазначає New York Times.

У поданому документі пан Манафорт стверджує, що його діяльність, оплачена партією Віктора Януковича, полягала в політичному консультуванні всередині Україні і була спрямована на "ребрендинг пана Януковича та його партії як модернізаторів, що вітали тісніші зв'язки з Європейським Союзом".

Газета називає Партію регіонів "проросійською" і нагадує, що у розпал антиурядових протестів 2014 року пан Янукович втік саме до Росії.

"Але документ свідчить, що частина роботи його фірми полягала в тому, щоб радити українським чиновникам, як будувати стосунки з американськими урядовцями в США", - веде далі New York Times.

Діяльність пана Манафорта в Україні збіглася з його великими інвестиціями в нерухомість у Сполучених Штатах. Деякі з них наразі перевіряються федеральними правоохоронними органами New York Times

Письмові свідчення пана Манафорта не охоплюють увесь період його співпраці із Партією регіонів, пише газета.

В 2016 році New York Times повідомляла, що записи, які начебто велися соратниками Януковича, вказують, що з 2007 по 2012 рік фірми пана Манафорта отримали ще й 12,7 мільйонів доларів. Пан Манафорт усе це спростовував. Видання зазначає:

"Діяльність пана Манафорта в Україні співпала з його великими інвестиціями в нерухомість у Сполучених Штатах. Деякі з них наразі перевіряються федеральними правоохоронними органами".

New York Times додає, що письмові свідчення є результатом співпраці пана Манафорта з Міністерством юстиції США, яке здійснює контроль за діяльністю американців, які просувають інтереси іноземних політичних партій та урядів.

87 сторінок подробиць

Про зізнання пана Манафорта пише й інша провідна американська газета Washington Post. За інформацією видання, свідчення лобіста, подані до Міністерства юстиції США, зайняли 87 сторінок.

Washington Post пояснює, що такі письмові свідчення повинні подавати громадяни США, які працюють в інтересах іноземних урядів чи політичних партій, згідно із "Законом про реєстрацію іноземних агентів" (FARA).

Закон був прийнятий ще 1938 року як засіб протидії німецьким пропагандистам, що діяли в Сполучених Штатах до початку Другої світової війни.

Згідно із вимогами FARA, так звані "іноземні агенти" повинні реєструватися протягом 10 днів після того, як вони погодилися працювати на користь іноземного суб'єкта та подавати нову інформацію про свою діяльність кожні шість місяців.

Навмисне неподання такої інформації може призвести до кримінального розслідування і закінчитися значними грошовими санкціями, пише Washington Post.

Проте на практиці міністерство юстиції зазвичай заохочує до добровільного дотримання вимог, а судове переслідування за цим законом траплялося досить рідко.

Міністерство юстиції зазвичай дозволяє громадянам США подавати таку інформацію із запізненням, якщо виникають питання до їхньої діяльності в минулому.

"Петя" завдав удару по Україні і світу

Копирайт изображения Getty Images

Британське видання Independent розповідає про "найбільшу в історії України" хакерську атаку, яка створила серйозні проблеми в країні 27 червня.

Масований кібер-удар вірусу під назвою Petya спочатку зачепив Україну, а потім поширився і на інші країни, включно із Великою Британією, Іспанією та Індією, повідомляє Independent.

Жертвами "Петі" стали данський судноплавний гігант Maersk та британська рекламна компанія WPP.

"Деякі експерти в галузі безпеки припускають, що ця атака може бути навіть більшою, ніж Wannacry, яка прокотилася по всьому світу в травні", - розповідає Independent.

Є підстави стверджувати, що це було узгоджене руйнування, спрямоване проти України і Росії, зазначає видання. Російський нафтовий гігант "Роснефть" повідомив вчора, що і його сервери зазнали удару "Петі".

Independent нагадує, що після інциденту з WannaCry минулого місяця, деякі експерти спрямували свої звинувачення проти розвідувальних служб США - ЦРУ та Агенції з Національної Безпеки, які начебто "накопичили" програмні коди, які й були використані хакерами.

Трамп і обкладинка Time

Копирайт изображения Getty Images

Президент США виявився втягнутим у ще одну неприємну історію з американськими ЗМІ. Цього разу йдеться про підроблену обкладинку тижневика Time із паном Трампом, повідомляє британська газета Daily Telegraph.

Часопис зажадав, аби гольф-клуби Дональда Трампа в США, Ірландії та Шотландії вилучили фото їхнього власника, зображеного на обкладинці Time від березня 2009 року з написом "Трамп перемагає на всіх фронтах… Навіть на телебаченні!"

Виявляється, тижневик із такою обкладинкою ніколи не виходив. Насправді у числі за 2 березня 2009 року зображена акторка Кейт Вінслет, яка потрапила на обкладинку завдяки її перемозі на тогорічному "Оскарі".

Daily Telegraph пригадує, що у своїй промові у січні 2017 року під час зустрічі зі співробітниками ЦРУ пан Трамп вихвалявся, що є рекордсменом за кількістю появ на обкладинці журналу Time.

"Я з'являвся на цій обкладинці 14 або 15 разів", - заявив тоді пан Трамп.

Пізніше з'ясувалося, що фото пана Трампа таки друкували на обкладинках часопису, але тільки 11 разів, а рекорд належить президенту США Річарду Ніксону, який з'являвся на них 55 разів.

Від компанії пана Трампа поки що не надходило жодних пояснень щодо обкладинки, вивішеної в рамочці у гольф-клубах, пише Daily Telegraph.

Газета цитує речницю Білого дому Сару Хакебі Сандерс, яка заявила:

"Ми не коментуємо декор в гольф-клубах Трампа".

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС