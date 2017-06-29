Огляд ЗМІ: люди можуть жити більше 120 років?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди можуть жити 120 років і більше, кажуть вчені

В огляді іноземної преси 29 червня:

чи є гранична межа для життя людини

американські плани щодо Сирії та "Ісламської держави"

напруга між Вашингтоном і Пекіном

нові російські винищувачі для Білорусі

Яка тривалість нашого життя?

На думку вчених, тривалість життя людини може значно перевищувати попередні підрахунки, пише видання Guardian.

За словами видання, обурення серед наукової спільноти викликало нещодавнє дослідження, за яким граничний вік життя людини не може перевищувати 114 років.

Журнал Nature опублікував жорстоку критику цього твердження від п'яти різних науково-дослідницьких команд.

Спільні дослідження показують, що не існує вірогідних доказів щодо верхньої межі тривалості життя, пише видання.

"Всі докази вказують на те, що неможливо назвати чітку межу. На даний момент сукупність даних свідчить про те, що якщо й існує ліміт тривалості життя, то він вище 120 років, а можливо й значно вище. А може, жодного ліміту не існує", - цитує видання професора Джима Вопеля з Інституту демографічних досліджень в Німеччині.

Видання відзначає, що дискусія між прибічниками різних теорій про тривалість життя людини виявилася напрочуд гарячою як для науковців.

Проти кого воюватиме США?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Видання стверджує, що Вашингтон ще планує продовжувати боротьбу проти "Ісламської держави"

Washington Post дещо скептично описує план нової американської адміністрації щодо протидії "Ісламській державі", вважаючи його надто схожим до підходу адміністрації Барака Обами.

В основі плану - скорочення територій під контролем угруповання, що має призвести до його остаточної поразки, пише видання.

Проте США намагатимуться триматися осторонь від громадянської війни в Сирії, хоча ці два конфлікти надзвичайно тісно переплелися між собою.

Військове відомство США підкреслило, що Пентагон не прагне конфлікту з сирійською владою чи з іранськими військами, які активно допомагають Дамаску.

За словами видання, ця заява певною мірою суперечить позиції Білого дому, який виловлював занепокоєння через зростаючу іранську військову активність у Сирії. Пентагону слід протистояти спробам Ірану встановити контроль у Сирії по закінченні військових дій, пише видання.

"Адміністрація Трампа правильно вважає домінування Ірану в Сирії як таке, що суперечить інтересам США", - вважає Фредерік Хоф з Atlantic Council.

На його думку, теперішня позиція військового відомства США "стане добрими новинами в Тегерані та Дамаску, не кажучи вже про Москву."

Напруга з Китаєм

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відносини Сполучених Штатів і Китаю поки не надто потеплішали, кажуть автори статті

А польське видання Rzeczpospolita розмірковує про подальший розвиток відносин між США та Китаєм.

Коли Дональд Трамп приймав у Флориді китайського лідера Сі Цзіньпіна у квітні цього року, це було інтерпретовано як потепління у відносинах між державами, пише видання.

Аналітики при цьому підтверджували, що загроза серйозної торговельної війни між країнами, про яку тоді багато говорилося, зійшла нанівець.

Але до перелому у відносинах двох наддержав все ще далеко, вважає видання, а ситуація з Північною Кореєю ставить Пекін у незручне становище.

Все більше експертів вважають, що Дональд Трамп розчарований позицією Китаю щодо Північної Кореї та відсутністю вирішення основних торговельних суперечок.

Джерела стверджують, що пан Трамп навіть розмірковує про введення обмежень щодо Китаю - зокрема додаткових мит на китайську сталь.

Також видання визначає інші потенційні напрямки тиску на Китай.

Зокрема, цього тижня Держдепартамент опублікував доповідь, у якій Китай був підданий критиці через проблему торгівлі людьми.

Також видання звертає увагу на теплий прийом Дональдом Трампом прем'єр-міністра Індії Наренда Моді - представника країни, яка є регіональним конкурентом Китаю.

Повітряна "пастка"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Білорусь домовилася закупити в Росії 12 винищувачів Су-30СМ

Білоруське видання Belarus Security Blog аналізує деталі угоди про на постачання в Білорусь 12-ти російських винищувачів Су-30СМ.

За даними журналістів з посиланням на російське джерело, вартість кожного винищувача для Білорусі становить 50 млн доларів, а це означає, що угода укладена на російських умовах без жодних знижок на особливі відносини між Мінськом і Москвою.

"Озвучена ціна - експортна, для третіх країн-не союзників", - пояснює видання.

На думку авторів статті, твердження, ніби закупівля Су-30 дозволить зняти з порядку денного питання створення російської авіабази в Білорусі, є помилковим.

"Росія мотивує прагнення розширити військову присутність у нашій країні нездатністю національних військово-повітряних сил у їхньому сьогоднішньому стані гарантувати надійне прикриття повітряного простору так званої "союзної держави", - пише видання і додає, що загалом немає підстав пов'язувати закупівлю Су-30СМ з питанням російської авіабази, адже це проблеми різного порядку.

Автори додають, що закупівля першої ескадрильї Су-30СМ по суті визначає розвиток білоруської винищувальної авіації на наступні 30-40 років, а отже, з моменту отримання перших літаків поле для маневру у Мінська фактично зникає, й Москва може надалі диктувати свої умови і щодо поставок авіатехніки, і щодо її модернізації.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС.