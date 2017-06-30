Культогляд: новий Вуді Аллен і пауза Адель

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В огляді культурних подій цього тижня:

новий фільм Вуді Аллена,

Елвіс Купер, християнин і рокер,

прощальні концерти Аделі,

картини Курта Кобейна.

"Чортове колесо" Вуді Аллена

Копирайт изображения AFP Image caption Вуді Аллен не зраджує традицію випускати по фільму на рік

Режисер Вуді Аллен не відмовляється від своєї звички випускати по одній повнометражній стрічці на рік. За інформацією американських ЗМІ, він вже відзняв матеріал для нового фільму під робочою назвою "Чортове колесо".

На відміну від низки останніх робіт пана Аллена - легких і розважальних комедій про людські стосунки, як от "Вищий світ" або "Магія місячного світла", - це буде драма про кохання. Головні ролі у фільмі зіграють Кейт Вінслет і Джастін Тімберлейк.

Події стрічки розгортатимуться в Америці 50-х років ХХ століття, у парку розваг і на пляжі. Глядачі побачать Джастіна Тімберлейка у ролі рятівника, а Кейт Вінслет зіграє офіціантку пляжного бару. Традиційно для стрічок Вуді Аллена, буде й любовний трикутник із всіма пристрастями, який він породжує. Герої постануть перед необхідністю робити важкий вибір, але все вирішать вищі сили, себто "чортове колесо".

Подейкують, що пан Аллен має намір дотриматися ще однієї своєї традиції - випустити стрічку в прокат на свій день народження, тобто 1 грудня.

Еліс Купер, рокер і християнин

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еліс Купер

Легенда глем-року Еліс Купер починає світове турне. Першими шоу 69-річного рокера побачать в США, потім в Південній Америці. А в жовтні музикант дістанеться Австралії. То ж не дивно, що преса цієї країни вже перебуває в очікуванні видовищного дійства, яким зазвичай є концерти пана Купера.

"У шоу жахів пана Купера завжди є часом занадто яскравий цирковий елемент. У ньому він виступає в ролі чарівника, який рухає гільйотини, електричні стільці, діжки із фальшивою кровєю і зміями", - пише газета Sydney Morning Herald. Така специфічна театральність є джерелом не лише популярності, але й критики на адресу виконавця.

Проте пан Купер вважає, що все це блякне на тлі подій реального життя.

"Що стосується шоку, то ми навіть близько не можемо змагатися із CNN", - заявив він газеті.

Що стосується шоку, то ми навіть близько не можемо змагатися із CNN Еліс Купер, у Sydney Morning Herald

"Коли я вмикаю CNN і бачу, як чолов'яга сам собі відрубає голову, я задаю собі питання - чи дійсно те, що я витворяю на сцені із гільйотиною, є аж таким страшним?"

В інтерв'ю з Sydney Morning Herald пан Купер розповів про те, наскільки важливою в його житті є християнська віра. Саме завдяки їй легендарний рокер зміг подолати важку алкогольну залежність.

"Я виріс у церкві. Мій батько був пастором, а дідусь євангелістом-проповідником. Я виріс у церкві, але у певний момент віддалився від неї настільки, що мало не помер, як Джім Морісон або Джімі Хендрікс", - поділився він спогадами із газетою .

"А потім я повернувся до неї. І від цього моя робота стала тільки кращою".

Попри 55-річну музичну кар'єру, пан Купер вважає, що музика не є смислом його життя: "Для мене і моєї дружини наша віра завжди на першому місці, наше подружнє життя - на другому, а кар'єра десь на третьому чи четвертому".

"Я із задоволенням граю Еліса Купера. Я люблю творити. І те, що моя кар'єра триває вже 55 років і досі когось цікавить, - це просто дивовижно", - додав виконавець.

Адель: Фінал чи пауза?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адель дійсно попрощалася?

Британська співачка Адель припиняє концертну діяльність. Виконавиця, яку видання Independent назвало "найбільшою зіркою в світі", йде зі сцени на піку популярності.

"Я просто хочу бути мамою", - такими були прощальні слова Аделі, що їх почули майже 100 тисяч її прихильників наприкінці останнього з чотирьох концертів на лондонському стадіоні Вемблі.

Концерти в Лондоні стали завершальним акордом світового турне співачки із доволі промовистою назвою "Адель: Фінал". Тому й недивно, що прощальні концерти у британській столиці відвідали рекордні 400 тисяч її фанатів.

"Адель була у сльозах, коли згасли останні вогні після її виступу", - розповідає Independent.

"Можливо я ніколи не побачу вас на живому шоу, але я назавжди його запам'ятаю", - цитує видання звернення співачки до багатотисячної аудиторії.

Independent розповідає, що виступи наживо завжди були справжнім випробуванням для співачки. Вона сама признавалася про неабиякий страх, який на неї навіювала сцена.

На питання, що вона робитиме без виступів, Адель віджартувалася: "Я просто хочу замовити їжу і запити її білим вином. А у неділю взагалі дати собі волю - викурити пару-трійку цигарок і плеснути собі віски!"

"Ми будемо за нею скучати", - пише Independent і висловлює надію, що фіналу для Аделі не буде, а буде тільки пауза.

Кобейн-художник

Копирайт изображения Getty Images Image caption Картини Курта Кобейна схожі на картини Мунка? Відповідь впродовж трьох днів на виставці у Сіетлі

Прихильники творчості гурту Nirvana матимуть можливість побачити ще одну, доволі несподівану, сторону таланту його фронтмена Курта Кобейна, розповідає New York Times. Лише три дні, з 3 по 6 серпня, на художній виставці в Сіетлі будуть представлені дві картини нині покійного музиканта.

Газета пише, що дві роботи, виконані в експресіоністському стилі спотвореної реальності, в чомусь перегукуються із манерою живопису норвезького художника Едварда Мунка. На відміну від інших полотен, виставлених в Сіетлі, картини пана Кобейна не можна буде купити.

"Досить важко визначити їхню ціну", - сказав газеті Джошуа Рот, директор мистецької агенції, яка представляє інтереси сім'ї пана Кобейна.

"Для родини вони мають особливу цінність".

Пан Рот розповів New York Times, що лідер Nirvana залишив по собі десятки художніх робіт, - "кілька картин, багато малюнків і скульптур". Він висловив сподівання, що з часом його агенція зможе організувати виставку робіт музиканта, яка розповість світові, "ким насправді був Курт через його художні твори і особисті речі".

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС