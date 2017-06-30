НАТО допоможе Україні відбивати кібератаки - огляд ЗМІ

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В огляді західної преси 30 червня:

як НАТО допомагатиме Україні боротися із кіберзагрозами;

"авторитарні методи" Петра Порошенка;

стратегія Дональда Трампа на переговорах з Володимиром Путіним;

користь від соціальних мереж.

НАТО і кібербезпека

НАТО допомагатиме Україні посилити кібербезпеку. Про це пише британська Daily Telegraph із посиланням на генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга.

"Маленькі зелені байти" атакуватимуть частіше - експерти з кібероборони

Коментуючи кібератаку, яка паралізувала українські онлайн-системи цього тижня, він заявив про створення спеціального фонду, з якого фінансуватимуться програми допомоги Україні для більш ефективного кіберзахисту.

"Ми робитимемо це й надалі, і це важливий елемент нашої співпраці", - цитує газета пана Столтенберга.

Він попередив, що будь-яка кібератака на країну альянсу може отримати колективну відповідь від НАТО згідно зі Статтею 5.

Але опитані виданням експерти вважають, що атака на українські системи навряд чи була цілеспрямованим нападом з боку іншої держави.

"Намагання отримати гроші були досить аматорськими та не відповідали рівню, якого ми очікуємо від професійних кіберзлочинців", - цитує видання Брайана Лорда з компанії PGI Cyber. "Це наштовхує на думку, що це була навмисна або експериментальна спроба зашкодити роботі великих урядових та комерційних організацій".

"Дилема" Порошенка і імітація демократії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після візиту українського президента до США Foreign Affairs пишуть про дилеми Петра Порошенка

Після перемоги "Євромайдану" минуло вже більш як три роки, але українській владі так і не вдалося реформувати країну у відповідності до європейських ідеалів. Про це пише видання Foreign Affairs.

На думку його авторів, Петро Порошенко поки що не впорався із своєю надскладною "дилемою" - захищати країну від російської агресії та одночасно проводити реформи, спрямовані на розвиток демократії, прозорості та верховенства права.

Він застосовує жорсткі методи проти всього, що пов'язано з Росією і, як це не парадоксально, демонструє дедалі більшу готовність взяти на озброєння авторитарні методі самої Москви Foreign Affairs, про Петра Порошенка

"Він застосовує жорсткі методи проти всього, що пов'язано з Росією і, як це не парадоксально, демонструє дедалі більшу готовність взяти на озброєння авторитарні методі самої Москви. Навіть якщо він говорить мовою Брюсселю, коли заявляє про необхідність демократичних змін", - вважає видання.

Серед прикладів воно називає рішення закрити українцям доступ до російських соцмереж, а також недостатньо успішну боротьбу з корупцією та очевидну неспроможність правоохоронців притягти до відповідальності союзників колишнього президента Віктора Януковича.

"Захід мусить і надалі підтримувати Україну у боротьбі із проросійськими сепаратистами на сході країни та у її намаганнях реформуватися. Але західні країни також мають зробити все можливе, щоб українська демократія не стала жертвою імітації демократії, яку пропонує Київ", - резюмує Foreign Affairs.

Як Трамп поводитиметься з Путіним?

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Чого очікує Дональд Трамп від переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним наступного тижня? Як зазначає New York Times, відповісти на це питання наразі важко. За даними газети, радники і досі не підготували американському президенту основні тези для зустрічі.

"Переговори несуть великі ризики для пана Трампа, який і досі не визначився з політикою щодо Росії і може почати давати обіцянки, що вступають у конфлікт з іншими пріоритетами", - констатує видання.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол заявив газеті, що вирушати на переговори з паном Путіним без розуміння, якого результату хочеш досягти, - ризикований крок.

"Небезпека для Трампа полягає у тому, що він часто оцінює "хорошу" або дружню зустріч як позитивний результат переговорів з іншим лідером. Але у випадку з Путіним, коли ми маємо великий порядок денний із чималою кількістю суперечливих питань, він помиляється у своїх пріоритетах", - цитує пана Макфола газета.

Соцмережі: користь проти шкоди

Копирайт изображения AFP Image caption Соцмережі допомагають навчитися спілкуванню?

Помірне використання соціальних мереж допомагає молоді виробити психологічну стійкість. Про це пише британська Independent із посилання на декілька незалежних досліджень щодо впливу технологій на дітей та підлітків.

Попри побоювання, що соцмережі та інтернет в цілому негативно впливають на психіку молоді, виявляється, що вони також можуть допомогти підліткам розвити навички спілкування та краще співпрацювати з однолітками, цитує газета дослідників.

"Але вони поспішили додати, що є й ризики для тинейджерів, що активно спілкуються онлайн - зокрема йдеться про кібер-буллінг, поширення приватної інформації та доступ до небезпечних ресурсів", - зазначає газета.

Втім, підлітки із психологічними проблемами нерідко шукають допомогу саме онлайн і знаходять її через благодійні ресурси на кшталт Childline, де консультацію можна отримати у чаті, на форумі або через електронну пошту, додає Independent.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC